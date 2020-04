Les Lakers élus équipe la plus populaire de Los Angeles lors du septième sondage annuel de LMU

La grande région de Los Angeles est inondée d’équipes sportives professionnelles – plus que toute autre région métropolitaine.

Dans les six principales ligues sportives américaines – la NBA, la NFL, la MLB, la LNH, la WNBA et la MLS – Los Angeles compte 10 équipes à leur nom, dont les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Dodgers.

Chaque année, l’Université Loyola Marymount mène une étude auprès de 1 000 personnes dans le comté de Los Angeles et tente de déterminer les équipes et les joueurs préférés de la région.

Bien que les Lakers n’aient pas de forteresse sur ce titre, ils se sont classés comme l’équipe la plus populaire de la ville en 2020, selon Bill Shaikin du Los Angeles Times:

La septième enquête annuelle, menée en janvier et février, a demandé à 1 000 résidents du comté de Los Angeles de choisir leur équipe préférée parmi les 10 principales équipes professionnelles avec Los Angeles en leur nom. Les Lakers ont obtenu 35% des voix et les Dodgers 31%, avec seulement quatre autres équipes atteignant même 5%: les Rams (7,5%), Clippers (6,4%), Galaxy (6,2%) et Angels (5,3%).

Alors que l’équipe n ° 1 bascule généralement entre les Dodgers et les Lakers, ce sont le violet et l’or qui ont remporté le gâteau cette année. Et après les deux franchises historiques, il y a une chute importante entre elles et les Rams de Los Angeles, troisième.

Les quatre équipes qui n’ont pas atteint 5% des voix étaient les Kings de Los Angeles, le Los Angeles Football Club (LAFC), les Chargers de Los Angeles et les Sparks de Los Angeles. Les Chargers et Sparks se sont classés respectivement 9e et 10e avec 1,6 et 1,1% des voix.

Il n’est pas surprenant que les Lakers et les Dodgers dominent le marché comme ils le font, en particulier pour 2020. Les Lakers ont leur meilleure équipe depuis près d’une décennie et les Dodgers étaient prêts pour les World Series 2020.

Parmi les autres résultats intéressants, citons le classement Clippers n ° 7 dans le comté de Los Angeles avec seulement 2,7% des suffrages, mais la troisième place dans la ville de Los Angeles avec 11,7%. Les Chargers, qui se sont classés au 9e rang, se sont classés derniers morts dans le comté, les Sparks prenant le 9e rang dans cette catégorie.

Du côté démographique, les Lakers étaient plus favorisés par les hommes, les moins de 44 ans, les anglophones et les libéraux.

Pendant ce temps, les Dodgers étaient plus favorisés par les femmes, les personnes de plus de 45 ans, les hispanophones et les conservateurs.