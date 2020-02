Les Lakers émergent en tant que leader pour signer Markieff Morris

Avec la deuxième moitié de la saison NBA 2019-2020 en cours, les Lakers de Los Angeles cherchent toujours à améliorer leur liste via le marché du rachat.

Comme Darren Collison a décidé de ne pas sortir de sa retraite et que Reggie Jackson a signé avec les Los Angeles Clippers, il n’y avait pas vraiment de joueur qui répondait aux besoins de l’équipe pour un meneur de jeu et / ou un défenseur de l’aile.

Alors que l’échéance du 1er mars approche pour être encore en mesure de jouer dans les éliminatoires de la NBA 2020, une option potentielle a émergé pour le directeur général Rob Pelinka.

Comme les Lakers étaient récemment intéressés par Markieff Morris, il a été racheté par les Detroit Pistons, selon Shams Charania de The Athletic:

L’attaquant des Pistons Markieff Morris a accepté un rachat de contrat, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 21 février 2020

Une fois que le joueur de 30 ans a été officiellement racheté, les Lakers auraient émergé en tant que favori pour le signer avec les Raptors de Toronto:

Les Lakers de Los Angeles ont émergé comme un favori pour signer Markieff Morris, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium. Toronto a également manifesté son intérêt pour Morris.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 21 février 2020

Que ce soit Morris ou un autre joueur, les Lakers ont une liste complète et devraient renoncer à quelqu’un. À ce moment, il semble que Troy Daniels soit le candidat le plus probable et il a évoqué la possibilité que les Lakers le renoncent.

En 44 matchs (16 départs) avec les Pistons, Morris affiche une moyenne de 11,0 points (39,7% par rapport à la ligne des trois points) et 3,9 rebonds en seulement 22,5 minutes.

Et à 6’8 ″ et 245 livres, Morris fournirait aux Lakers une taille dont ils avaient grand besoin face à d’autres prétendants au championnat.