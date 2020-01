Les Lakers entament un solide road trip Grammy contre les Rockets sans Anthony Davis

Les Lakers de Los Angeles ont rebondi et battu les Rockets de Houston, 124-115.

Les Rockets sont sortis agressifs pour commencer le match alors que leur zone arrière All-Star de James Harden et Russell Westbrook a tour à tour haché la défense des Lakers. Pendant ce temps, Los Angeles a pu générer des regards solides à partir du périmètre, mais n’a pas réussi à les convertir.

Clint Capela a réussi à déclencher le match de transition des Rockets après avoir franchi quelques blocs dans la voie, prolongeant ainsi son avance au milieu du quart. Ayant besoin d’un coup de poing, Quinn Cook a recherché son tir tôt et a frappé quelques sauteurs, mais Los Angeles se retrouvait toujours 34-27 à la fin du premier quart.

Westbrook a cherché à attaquer les dents de la défense des Lakers pour commencer le deuxième quart alors qu’il a trouvé le succès en forçant son chemin vers la jante sur plusieurs possessions. LeBron James a également finalement commencé, se frayant un chemin vers le panier et gagnant des opportunités et une dans le processus.

Houston a fait un bon travail en déplaçant le ballon d’un côté à l’autre pour obtenir un look ouvert pour les trois coins tandis que Harden a obtenu le look qu’il voulait du côté offensif. Danny Green a réussi à faire tomber un trois pour réduire le déficit, mais les Lakers sont entrés dans la mi-temps avec un retard de 65-59.

C’était un début irrégulier pour le troisième quart, les deux équipes semblant frustrées par la façon dont le match était arbitré. Cependant, Los Angeles s’est nourrie de la protection de la jante de JaVale McGee et a pu prendre les devants après que James ait terminé un lay-up difficile en transition.

Kyle Kuzma a finalement trouvé un rythme offensif alors qu’il était capable de se faufiler dans la voie pour un tir de crochet et a gagné des voyages sur la ligne des lancers francs pour prolonger l’avance des Lakers. Même avec James hors du sol, le banc de Los Angeles a toujours joué dur et fait des tirs qui les ont aidés à entrer dans le dernier quart-temps 91-82.

Le violet et l’or l’ont amené aux Rockets pour commencer le quatrième alors qu’ils pullulaient défensivement et cherchaient des affrontements favorables afin de maintenir la pression. Kuzma a poursuivi son tir à chaud sur le terrain, frappant une paire de trois pour garder les Lakers en tête à deux chiffres.

Houston est allé petit pour essayer de graisser son attaque, mais l’entraîneur-chef Frank Vogel et les Lakers ont répondu en trottant leur propre alignement de petites balles, ce qui leur a permis de commuter défensivement. James et Los Angeles ont réussi à frapper suffisamment de tirs dans la dernière ligne droite pour garder Houston à distance et ils sont repartis avec une victoire impressionnante.