Les Lakers et les Bucks partagent la première place

Crédit photo: Brett Davis-USA TODAY Sports. Sur la photo: LeBron James

19 février 2020, 08:32 EST Les Milwaukee Bucks sont les favoris pour remporter le championnat NBA 2020 à DraftKings, tandis que les Lakers et les Bucks se partagent la première place au PointsBet.

Les Clippers ont remporté l’intersaison et l’ont suivie en entrant dans la saison régulière en tant que favoris pour remporter leur premier championnat NBA de l’histoire de la franchise.

Avec Los Angeles entrant dans l’année en tant que favoris, il a rompu la séquence de trois saisons consécutives des Warriors en entrant dans la saison régulière en tant que favoris du titre.

Chez DraftKings, les Bucks possèdent la première place en tant que favoris pour remporter le titre NBA, tandis que les Lakers et les Bucks se partagent la première place sur le marché à terme de PointsBet.

Pour les Clippers, c’était la deuxième fois au cours des 35 dernières années qu’ils ouvraient une saison régulière sous 10-1 pour remporter le titre, ce qui remonte à 2014-2015. Les Lakers, quant à eux, vivent sous les projecteurs depuis des décennies.

L’équipe de la Conférence de l’Est avec les cotes les plus faibles entrant dans la saison était les Bucks – après leur première saison de 60 victoires depuis 1980.

Voici un aperçu des contrats à terme NBA actuels de PointsBet et DraftKings, y compris la façon dont ils ont progressé depuis le début de la saison régulière.

(Une explication sur les cotes ci-dessous: +350 signifie qu’une mise de 100 $ rapporterait 350 $, tandis que +1000 signifie qu’une mise de 100 $ rapporterait 1000 $)

Toutes les cotes au 19 février et via PointsBet et DraftKings:

NBA Opening Future Odds (PointsBet)

Los Angeles Clippers: +300

Les Lakers de Los Angeles: +500

Milwaukee Bucks: +500

Philadelphia Sixers: +650

Houston Rockets: +900

Utah Jazz: +1200

Golden State Warriors: +1200

Pépites de Denver: +2000

Filets de Brooklyn: +2000

Boston Celtics: +2400

Portland Trail Blazers: +3300

Raptors de Toronto: +4000

Indiana Pacers: +4000

Chaleur de Miami: +6000

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: +6600

Dallas Mavericks: +8000

San Antonio Spurs: +8000

Orlando La magie: +15000

Rois de Sacramento: +15000

Atlanta Hawks: +20000

Detroit Pistons: +20000

Minnesota Timberwolves: +25000

Chicago Bulls: +25000

Oklahoma City Thunder: +25000

Grizzlies de Memphis: +40000

Phoenix Suns: +40000

Assistants de Washington: +40000

Les Cavaliers de Cleveland: +50000

Charlotte Hornets: +50000

New York Knicks: +50000