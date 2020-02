Les Lakers et les Clippers en «course aux armements» attendent que les autres bougent

Chassant tant de joueurs du même type à cette date limite, les deux équipes de Los Angeles ne se contenteraient pas de renforcer leur liste avec un échange. Ils entraveraient également l’autre poursuite de l’amélioration.

Adrian Wojnarowski et Zach Lowe ont parlé des Lakers et Clippers de Los Angeles lors de la Trade Deadline Special de ESPN2 mercredi après-midi.

“Il ne fait aucun doute que chacun se regarde avec lassitude”, a déclaré Wojnarowski. “Il s’agit d’une véritable course aux armements à Los Angeles.”

Lowe et Wojnarowski se sont concentrés sur l’aile des Grizzlies de Memphis Andre Iguodala et l’attaquant des Knicks de New York Marcus Morris comme cibles commerciales.

“Iguodala est un joueur que les deux équipes espèrent ne pas échanger et obtenir en quelque sorte un rachat à Memphis”, a déclaré Wojnarowski – mais a ajouté que Memphis “insiste” pour que cela ne se produise pas.

Les Lakers ont “montré plus de penchant” pour réaliser un échange pour Iguodala, a déclaré Wojnarowski.

Quant à Morris, les deux équipes ont été en contact accru avec les Knicks de New York au cours des deux derniers jours alors que le régime des Knicks a changé et s’est ouvert à l’idée d’un échange avec Morris. Brad Turner du Los Angeles Times a corroboré l’intérêt de Morris des deux équipes de L.A.

“Les deux équipes, au cours des deux derniers jours, ont vraiment cherché (Morris) et essayé de se faire une idée de” Que fait l’autre gars? ” Qu’est-ce que l’autre gars veut offrir? Jusqu’où devons-nous aller? », A déclaré Wojnarowski.

Les Lakers se sont également renseignés sur le meneur de jeu des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie et le meneur d’Oklahoma City Thunder Dennis Schroder, ont déclaré les journalistes d’ESPN. L’agent libre Darren Collison a également participé à l’émission spéciale télévisée.

Les Lakers devraient probablement abandonner Kuzma dans tout accord qui améliorerait leur équipe pour la prochaine manche des séries éliminatoires. En raison de l’échange Anthony Davis, ils ne peuvent pas échanger le choix de cette année, tandis que les protections sur les futurs choix de repêchage les limitent jusqu’en 2025.

Los Angeles doit peser les attentes de victoire maintenant contre le maintien de Kuzma, un joueur que l’équipe peut continuer à développer alors qu’il a une recrue d’une valeur de 2 millions de dollars cette saison. Kuzma pourrait également signer une prolongation l’été prochain, ce qui pourrait être moins cher que prévu après une année de baisse pour L.A. cette saison avec un rôle plus petit.

“Si vous l’échangez contre un vétéran établi, il gagne probablement six, sept, huit fois (plus que Kuzma)”, a déclaré Wojnarowski. “Comment empilez-vous les contrats pour faire fonctionner l’argent sans vous ruiner?”

Mais de la façon dont Wojnarowski a parlé, les Lakers ne semblent toujours pas vendus sur Kuzma en tant que pièce des séries éliminatoires dans un avenir immédiat.

Wojnarowski a déclaré que les Lakers doivent se demander si Kuzma est prêt pour l’étape à haute pression des éliminatoires.

“” Nous devons savoir que nous pouvons compter sur ce gars, nous pouvons le mettre sur le terrain dans les situations de fin de match en séries éliminatoires et en finale de la NBA. “Je ne sais pas s’ils pensent que c’est qui il est encore.”

