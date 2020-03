Les Lakers et les Pélicans minimisent le battage médiatique potentiel contre les éliminatoires

Nous avons tous eu droit à un match de football à indice d’octane élevé dimanche alors que les Lakers de Los Angeles affrontaient les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. C’est L.A.qui a émergé avec la victoire 122-114 dans la soirée, mais compte tenu de l’excitation du concours, les fans ne pouvaient s’empêcher de parler de ce potentiel match de playoffs de premier tour.

Pour sa part, le gardien des Pélicans Josh Hart a admis qu’il y avait du piquant en plus face aux Lakers, surtout si l’on tient compte du blockbuster de l’été dernier centré autour d’Anthony Davis.

«Nous étant ici, et si (Davis) reste là, ça va être le sujet de discussion à peu près chaque année, chaque fois que nous les jouerons, les jouerons dans les séries éliminatoires, ce sera« qui a gagné le commerce », ceci, cela et le autre », a déclaré Hart, via Joe Vardon de l’Athletic.

Hart, qui faisait lui-même partie de l’accord de Davis, l’a ensuite rappelé un peu, disant que le récit de la vengeance s’était un peu adouci.

“Premier match, nous étions ici, deuxième match au Staples Center, vous retournez là où vous étiez les deux premières années, en traversant le tunnel et le court et tout ça”, a déclaré Hart. «Mais après le premier match, vraiment, c’est un peu mort. Je ne pense pas que nous nous soucions plus du commerce. Ce n’est pas un titre. Je suis sûr qu’AD et les Lakers ne se soucient pas vraiment de ce titre, donc c’est comme sortir et jouer au basket. “

L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, semblait faire écho aux pensées de Hart. Selon l’entraîneur de 46 ans, il se contente d’adopter une approche au jour le jour, sans trop prêter attention aux affrontements potentiels en séries éliminatoires.

“Nous sommes toujours en train de développer des habitudes et essayons de construire l’identité d’une équipe qui joue plus fort que notre adversaire tous les soirs”, a déclaré Vogel. «Et c’est ça la saison régulière: construire ces habitudes qui vont gagner pour nous en séries éliminatoires. Et toute discussion sur des matches de barrage potentiels ne me vient pas vraiment à l’esprit. “

À l’heure actuelle, les Lakers ont cinq matchs et demi d’avance au sommet de la Conférence Ouest et sont les gros favoris pour terminer en tête de série. D’un autre côté, les Pélicans se battent toujours pour la huitième et dernière place pour les séries éliminatoires, alors qu’ils occupent actuellement le neuvième rang avec trois matchs derrière les Grizzlies de Memphis, huit places.