Les Lakers font appel à des conseillers en deuil pour aider à traiter la mort de Kobe Bryant

Les Lakers de Los Angeles, les fans de basket-ball et bien d’autres dans le monde sont dans un état de chagrin, un jour après la mort tragique de Kobe Bryant, sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche matin près de Los Angeles.

Des peintures murales et des mémoriaux de fortune, du lycée inférieur de Kobe à Philadelphie au Staples Center, et même au centre de pratique des Lakers, ont fait leur apparition partout. Mais la blessure est particulièrement vive pour les employés des Lakers, dont beaucoup connaissaient Bryant au cours de ses 20 ans de carrière. Selon Dave McMenamin d’ESPN, des conseillers en deuil ont été recrutés pour une thérapie de groupe et un counseling individuel.

Alors que LeBron James n’a pas encore parlé de la question, Kyle Kuzma et Anthony Davis ont partagé leur chagrin sur Instagram suite au décès de Kobe.

Les Lakers devraient jouer mardi soir contre les Los Angeles Clippers au Staples Center.

.