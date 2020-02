Les Lakers font juste assez pour obtenir des guerriers épuisés sur la route

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Golden State Warriors, 125-120.

Les Lakers sont sortis bâclés car ils étaient laxistes défensivement et ont permis à Marquese Chriss de prendre un bon départ de tir et offensivement, ils ont commis plusieurs revirements imprudents. Avery Bradley a réussi à faire avancer un peu l’équipe en renversant un trio de trois pour donner une avance à Los Angeles.

L’offensive des Lakers a finalement commencé à décliner alors que LeBron James cherchait à profiter de sa taille et de sa force dans le poste, mais les Warriors ont pu répondre avec quelques trois. Malgré cela, un coup de poing de Rajon Rondo a aidé Los Angeles à entrer dans le deuxième quart-temps 33-25.

Dwight Howard était actif pour commencer le quart alors qu’il courait dur pour un lob de James et luttait pour plusieurs rebonds offensifs. Kyle Kuzma était également agressif au volant du panier, attirant une paire de déplacements vers la ligne des lancers francs dans le processus.

Howard et Kuzma ont poursuivi leur jeu efficace hors du banc pour les Lakers, car ils ont pu prolonger l’avance à deux chiffres au milieu de la période. Golden State a été en mesure de courir sur le tronçon et de prendre la tête, mais Los Angeles est toujours allé à la mi-temps avec une fiche de 66-59.

Contrairement au début de la première moitié, les Lakers sont sortis beaucoup plus nets au troisième trimestre, exécutant aux deux extrémités du terrain et prenant le contrôle total du match. Cependant, quelques chiffres d’affaires de James ont permis aux Warriors de sortir en transition et de reprendre un peu d’élan.

Bradley et Kuzma ont pu remettre Los Angeles sur la bonne voie en frappant quelques coups, mais Golden State a continué de riposter grâce à leur banc. Même avec leur terne proche du quart, les Lakers sont entrés dans la quatrième place 96-84.

Indépendamment de leur jeunesse et de leur inexpérience, le banc des Warriors a joué avec énergie et effort pour commencer le quatrième, répondant à presque tous les paniers des Lakers pour les garder à distance de frappe. Andrew Wiggins, lors de son premier match avec Golden State, était une épine dans le camp de l’équipe, car sa capacité à frapper dans la peinture a causé des problèmes pour leur défense.

Les luttes défensives des Lakers se sont poursuivies en permettant à Jordan Poole d’abattre deux sauteurs pour réduire leur avance à un seul chiffre. Golden State a pu effectuer une course dans les dernières minutes, mais un profond trois points de James a servi de poignard et a donné à Los Angeles la victoire.