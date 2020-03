Les Lakers font une déclaration après avoir battu des dollars et des tondeuses en trois jours

Les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Clippers de Los Angeles, 112-103.

L’énergie au Staples Center était rauque pour commencer le match alors que les deux équipes se sont concentrées sur la défensive, mais les Clippers ont pu frapper en premier après que Paul George ait réussi quelques sauteurs. Les Lakers ont répondu en remportant deux interceptions et en marquant en plein air.

Les deux équipes de Los Angeles ont commencé à échanger des paniers au milieu du trimestre, frappant du milieu de gamme et ne cédant pas un pouce à l’autre. Le banc des Lakers a été en mesure de trouver des jeux défensifs clés et ils sont entrés dans le deuxième quart-temps 27-25.

Les Clippers ont pu reprendre le contrôle alors que leurs gardes du banc ont réussi à générer de l’offensive et à trouver de la place contre la défense des Lakers. LeBron James a pris en charge l’offensive des Lakers alors qu’il mettait un point d’honneur à pénétrer dans la voie et à attaquer la peinture, mais les Clippers ont repris leur élan.

Avec James au sol, les Lakers ont eu du mal à trouver des looks décents contre les Clippers tandis que Kawhi Leonard a trouvé le succès en tête-à-tête à l’autre bout. Le violet et l’or ont monté un peu pour revenir à la fin de la mi-temps mais se sont tout de même retrouvés en retrait 53-49.

Les Lakers ont repris les devants pour entamer le troisième quart alors qu’Avery Bradley a renversé une paire de trois d’un bon mouvement de balle. L’effort défensif était également bien meilleur car ils contenaient les Clippers dans le pick-and-roll et les obligeaient à des tirs difficiles.

Malgré un démarrage lent, les Clippers ont recommencé à exécuter en attaque alors que George a réussi à abattre des triplets consécutifs et à gagner des déplacements sur la ligne des lancers francs pour donner à son équipe la tête. Cependant, Davis a porté la charge de score pour les Lakers pour terminer la période et ils sont entrés dans le quatrième trimestre en hausse de 85-81.

James s’est affirmé pour commencer le cadre final alors qu’il clouait un trois en haut de la clé et a fait quelques jeux sur la fin défensive pour garder le violet et l’or devant. Les Lakers ont finalement trouvé leur rythme en attaque avec un cavalier Davis poussant la tête à 12.

Les Clippers ont riposté en profitant de leur taille sur le périmètre et se sont convertis sur des coups durs pour les ramener à une distance de frappe. Davis et James ont mené l’équipe dans les dernières minutes des deux côtés du sol et ils sont repartis avec la victoire.