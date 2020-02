Les Lakers font venir Darren Collison pour une «visite de recrutement» au match des Rockets

Après une échéance commerciale calme, les yeux de Laker Nation sont sur les agents libres disponibles et les candidats potentiels au rachat, car ils espèrent que leurs Lakers de Los Angeles répondront au grand pas fait hier par leur rival de Los Angeles Clippers pour Marcus Morris des New York Knicks.

Et l’organisation des Lakers, fidèle à sa forme, s’est penchée sur les projecteurs et la controverse en invitant le gardien de but de l’agent libre NBA Darren Collison pour une «visite de recrutement» selon Ramona Shelburne d’ESPN, où il s’est assis à côté du propriétaire des Lakers, Jeanie Buss et directrice de Lakers. Projets spéciaux Linda Rambis. Collison s’est éloigné du match cet été, mais n’a manifestement pas encore remis ses papiers de retraite à la ligue.

Jeudi, Matt Barnes a relayé un message de Collison selon lequel il était toujours “50-50” sur son retour à la NBA après avoir choisi de ne pas signer avec quelqu’un pendant l’intersaison.

La question est maintenant de savoir si les Lakers rendront la tâche douloureuse, mais ils ont exigé le retrait de quelqu’un de leur équipe actuelle afin de signer Collison. Ils ont une liste complète de 15 joueurs et selon plusieurs joueurs sur la liste, dont LeBron James et l’entraîneur Frank Vogel, la chimie a fait partie intégrante de leur succès cette saison.

James et Vogel ont tous deux évité les questions hier soir à propos de Collison.

Les Lakers y jouent timidement et Collison lui-même ne s’est toujours pas engagé dans un retour NBA. Mais les Lakers, pour aussi grands que Rob Pelinka était à la constitution de cette équipe en été, ont une danse délicate à considérer s’ils vont bricoler avec leur équipe.

