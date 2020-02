Les Lakers gardent un œil sur l’attaquant des Knicks Moe Harkless

Les fans des Lakers de Los Angeles attendaient que leur équipe agisse et réponde aux différentes décisions prises ces derniers mois par leurs rivaux de la Conférence Ouest. Mais les noms sont allés et viennent sur le fil de la dérogation au cours des dernières semaines, avec seulement 11 jours avant que les joueurs ne puissent être rachetés sans perdre leur admissibilité aux séries éliminatoires après le 1er mars. Plus tôt mardi, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé que Reggie Jackson rejoindrait la Clippers, mais les Lakers n’ont pas complètement terminé en ce qui concerne les pistes pour leur liste.

Selon Sam Amick de l’Athletic, apparaissant dans The Sedano Show, les Lakers gardent un œil sur Moe Harkless, qui fait partie des New York Knicks après avoir été inclus par les Clippers dans le commerce de Marcus Morris à la date limite.

Transcrit par Christian Rivas de Silver Screen and Roll.

“Moe Harkless est un nom que j’ai entendu dire qu’ils sont intéressés et surveillés et qu’ils gardent toujours un œil.”

Étant donné que la meilleure position de Harkless se situe à la 3-4, Jared Dudley serait presque certainement le candidat le plus susceptible de renoncer. Cependant, les Lakers doivent encore peser s’ils veulent faire un pas du tout. La chimie de leur équipe a été un pilier de leur succès toute la saison et ils peuvent décider que c’est trop délicat de jouer avec.

