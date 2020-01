Les Lakers incapables de revenir d’un mauvais début de défaite à 76ers

Ben Simmons a joué 41 minutes, marqué 28 points, 10 rebonds et récolté huit passes décisives, avec quatre interceptions, alors que les 76ers de Philadelphie mettaient en déroute les Lakers de Los Angeles samedi soir, 108-91. Tobias Harris a mené les Sixers avec 29 points et Al Horford a récolté 16 points, dont quelques seaux d’embrayage tard après que les Lakers aient réduit l’avance des Sixers à cinq points au quatrième trimestre.

Simmons était également un super efficace 12 pour 15 sur le terrain dans le match.

James a récolté 29 points, huit passes décisives et sept rebonds en dépassant Kobe Bryant sur la liste des meilleurs scores. Anthony Davis a connu un beau match avec 31 points et sept passes, mais il a réalisé cinq revirements. Lui et LeBron ont eu du mal à prendre soin du ballon. James a eu huit revirements et a lutté presque toute la nuit avec son tir extérieur.

Les Lakers ont lutté toute la nuit avec leur tir extérieur et LeBron n’a pas fait exception. James a fait son seul 3 points de la soirée avec moins de deux minutes à jouer et le jeu était déjà bien en main pour les 76ers.

Les Lakers sont finalement rentrés chez eux après les cinq matchs sur la route, mais ce ne sera pas un accueil facile. Ils affronteront leur rival de Los Angeles Clippers, qu’ils n’ont pas encore battu jusqu’à présent cette saison en deux rencontres.

