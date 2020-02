Les Lakers intéressés par Spencer Dinwiddie, Dennis Schroder

Avec la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 qui approche à grands pas, l’une des équipes qui pourrait être active est les Lakers de Los Angeles alors qu’ils cherchent à consolider une liste qui est déjà n ° 1 dans la Conférence de l’Ouest.

Les deux besoins clairs des Lakers sont un défenseur de l’aile qui peut également abattre des tirs à trois points ainsi qu’un meneur de jeu pour diriger l’attaque lorsque LeBron James est sur le banc.

Kyle Kuzma est la plus grande puce commerciale de l’équipe et le front office semble avoir un certain nombre de discussions pour le joueur de 24 ans, notamment avec les New York Knicks pour potentiellement Marcus Morris.

Morris remplirait certainement le rôle de l’aile 3-D pour Los Angeles, mais le meneur de jeu peut être encore plus important car les Lakers ont lutté de manière drastique avec James hors du sol.

Il semble que les Lakers se soient renseignés sur deux options: Spencer Dinwiddie et Dennis Schroder, selon Alex Kennedy de HoopsHype:

Les Lakers ont fait quelques appels pour s’enquérir de la disponibilité de Spencer Dinwiddie et Dennis Schroder, selon Zach Lowe à propos de cette date limite ESPN spéciale.

– Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 5 février 2020

Les deux joueurs sont au milieu des saisons de carrière et représenteraient une amélioration significative pour les Lakers au poste de meneur. Le Oklahoma City Thunder est l’une des équipes surprises de la NBA en tant que septième tête de série de la Conférence Ouest, il ne semble donc pas qu’ils aient un intérêt à échanger Schroder, selon Dave McMenamin de ESPN:

Les Lakers se sont enquis de Dennis Schröder alors qu’ils cherchent à renforcer la position de PG avant l’échéance des échanges, ont déclaré des sources à ESPN. La conversation n’est pas allée très loin, car OKC – actuellement la tête de série n ° 7 dans l’Ouest – ne cherchait pas à le déplacer sans un lourd retour.

– Dave McMenamin (@mcten) 5 février 2020

En 49 matchs cette saison, Dinwiddie affiche une moyenne de 21,3 points, 3,3 rebonds et 6,4 passes décisives tout en tirant à 42,0% sur le terrain et 31,6% à partir de la ligne des trois points.

Son contrat est de trois ans, 34,4 millions de dollars, donc les Lakers devraient ajouter quelqu’un comme Avery Bradley en plus de Kuzma pour égaler les salaires. Il est difficile de voir pourquoi les Brooklyn Nets feraient ce commerce, bien que la valeur de Kuzma dans la ligue semble être un peu mitigée.

La date limite ayant lieu le 6 février à midi, heure du Pacifique, les Lakers devraient être liés à un certain nombre de joueurs différents d’ici là. Une autre option au poste de meneur est Darren Collison, qui a été lié aux Lakers et aux Los Angeles Clippers et devrait bientôt signer avec une équipe.