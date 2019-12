Les Lakers manquent l'objectif de la saison de ne pas perdre deux matchs de suite chez les Bucks

Plus tôt dans la saison, LeBron James et Anthony Davis ont déclaré que leur équipe avait pour objectif de ne pas perdre deux matchs de suite. Mais les buts se sont effondrés de front jeudi soir alors que les Lakers de Los Angeles ont subi leurs premières défaites consécutives de la saison, 111-104.

Anthony Davis avait un sommet de 36 points pour aller avec 10 rebonds et cinq passes décisives tandis que LeBron James avait un triple double de 21 points, 12 rebonds et 11 passes décisives dans la défaite. Davis et James ont tiré à moins de 50% du terrain alors que la défense tant vantée des Bucks a réussi à fermer leurs lignes d'approvisionnement.

Danny Green était l'un des rares points de vente que les deux stars des Lakers avaient ce soir alors que Green a frappé sept des Lakers 12 en 3 points dans la nuit. Bien qu'Anthony Davis ait trouvé une source constante de points sur la ligne des lancers francs, son tir extérieur n'allait pas du tout puisqu'il était 0 pour 6 à partir de la ligne des 3 points. La combinaison d'Alex Caruso, Rajon Rondo et Avery Bradley n'a pas réussi à faire un pointeur à 3 jeudi.

Pour Milwaukee, Antetokounmpo a récolté 34 points, 11 rebonds et sept passes décisives alors qu'il continue d'ajouter à son CV MVP. Avec une victoire dominante sur les Lakers et maintenant en possession exclusive du meilleur record de la NBA, Giannis a envoyé un message sur qui est le meilleur maintenant.

