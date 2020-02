Les Lakers n’avaient pas «d’appétit» pour les métiers après la mort de Kobe Bryant

Tout en reprenant la normalité d’une saison NBA, les Lakers de Los Angeles font toujours face à la perte impensable de Kobe Bryant.

Bryant, avec sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes, ont été tués dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Les Lakers n’ont évidemment pas surmonté cela et ne le feront probablement jamais, mais avec cette tragédie qui survient juste avant la date limite du commerce NBA 2019-2020, il aurait été difficile pour les Lakers de bouger.

L’équipe a fini par rester debout à la date limite malgré des conversations exploratoires avec les New York Knicks, Detroit Pistons et Brooklyn Nets – entre autres. Et même si une bonne affaire ne vient pas, c’est probablement la raison n ° 1 pour laquelle les Lakers n’ont pas réussi à conclure un accord, c’est le décès de Bryant qui a complètement aigri l’idée des échanges.

Selon Sean Deveney de Heavy.com, les pourparlers commerciaux des Lakers semblaient toujours timides et cela remonte sans aucun doute à la mort de Bryant.

À travers tout cela, a déclaré une source, la quête des Lakers de modifications de la liste au cours de la semaine dernière était timide. Et cela remonte au tragique accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à la légende des Lakers Kobe Bryant, à sa fille et à sept autres personnes le 26 janvier, à peine 11 jours avant la date limite du commerce.

L’idée d’échanger des joueurs – qui venaient de vivre la même tragédie – à travers le pays et de les retirer des Lakers était quelque chose que le front office de l’équipe avait peu d’intérêt à faire:

“Il n’y avait pas beaucoup d’appétit pour changer les choses”, a déclaré une source de l’équipe. “Il n’y avait pas beaucoup d’appétit pour dire aux joueurs qu’ils vont au Minnesota ou à Atlanta ou quelque part, Charlotte, n’importe où. S’il y a une offre à laquelle vous ne pouvez pas refuser, bien sûr, vous allez la prendre. Mais l’idée de casser les choses après ce qui s’est passé avec Kobe, ce n’était quelque chose que personne ne semblait vouloir faire. “

Cette liste des Lakers est connue dans la ligue pour sa chimie et la mort de Bryant n’a fait que renforcer la connexion qu’ils ont les uns avec les autres. Briser cela pour un échange semblait être quelque chose qui avait la chance de faire plus de mal que de bien.

Cependant, les Lakers pourraient devoir mettre cela de côté pour le marché du rachat car l’équipe a encore de réelles améliorations à apporter.