Les Lakers ne devraient pas se laisser entraîner dans une course aux armements avec Clippers

Il est difficile de blâmer les fans des Lakers, ou même les membres de l’équipe des Lakers de Los Angeles eux-mêmes s’ils sont devenus un peu jaloux au cours des deux dernières semaines, car ils ont vu les Clippers de Los Angeles voisins faire le plein de talents. Après avoir échangé pour Marcus Morris et acquis Reggie Jackson, la profondeur des Clippers s’est encore améliorée. Mais j’ai un avertissement que les Lakers devraient tenir compte au cours des derniers jours de la saison de rachat: ne jouez pas avec la chimie spéciale de cette équipe pour une mise à niveau marginale.

Avec tout le respect que je dois à JR Smith, au Swish God, Dion Waiters, ou à toute personne qui pourrait se faire racheter comme Moe Harkless, se débarrasser de l’un des joueurs actuellement sur la liste des Lakers pour le signer, serait une erreur de calcul grossière de ce que ces joueurs apportent à la table par rapport à ce qu’ils perdraient s’ils se débarrassaient de quelqu’un de leur équipe actuelle qui avait traversé tout cela.

Plus tôt cette saison, Danny Green a déclaré à LeBron Wire qu’il pensait que leur voyage en Chine, peut-être en raison des circonstances bizarres, avait réuni le groupe d’une manière qu’il n’avait jamais connue auparavant au cours de ses 10 ans de carrière dans la NBA. Pas même avec les Spurs de 2014, qui ont joué parmi les plus beaux ballons de basket que le jeu ait jamais vus.

«J’ai fait partie de très bonnes équipes où la chimie sur le terrain était incroyable mais je n’ai jamais fait partie d’une équipe où la chimie a été… Je pense que le voyage en Chine nous a vraiment aidés. Cela a été incroyable hors du terrain », a déclaré Green à LeBron Wire. «Nous nous parlons, nous nous parlons dans notre discussion de groupe, nous sortons du terrain, nous planifions les choses ensemble. Je pense que le voyage en Chine nous a vraiment aidés. Je n’ai jamais fait partie d’un groupe qui a cliqué aussi tôt, tout le monde traînait avec tout le monde, si tôt dans la saison. Oui, c’est ce qui le rend spécial pour moi. Nous nous amusons beaucoup hors du terrain ensemble; c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je pense que ce sont des souvenirs que les gars vont garder près d’eux et les garder à cause du groupe que nous avons et à quel point il a été spécial en dehors du terrain. “

La chimie est un mot à la mode dans la NBA que beaucoup d’équipes lancent, mais peu d’équipes l’ont et les Lakers de cette année font partie de ces équipes. En outre, le hic avec la signature de quelqu’un comme Smith, Harkless ou Waiters, c’est qu’ils devraient également se débarrasser de l’un des joueurs qu’ils ont signé cette saison, ce qui pourrait également les aider en séries éliminatoires.

Prenez Troy Daniels, par exemple. Daniels n’a jamais assisté à la finale de la NBA comme Smith l’a fait, mais a réussi de gros coups en séries éliminatoires? Daniels a fait cela et il est un tireur de 40,7% en carrière à partir de la ligne des 3 points en 14 matchs d’après-saison. Aussi important que soit le jeu de Smith pour le titre Cavs 2016 et la défense de Moe Harkless pour les Blazers au cours des quatre dernières années, je veux que le gars que LeBron appelle «layup» attrape des passes à la ligne des 3 points à l’approche des séries éliminatoires.

Ensuite, il y a Jared Dudley, qui a contribué à aider les Brooklyn Nets de l’an dernier à effrayer les 76ers de Philadelphie et à les éliminer lors du premier match de leur série de premier tour l’an dernier. Dudley a joué dans 33 matchs éliminatoires au cours de sa carrière de 12 ans et il est un tireur à 43 points en carrière à 43% en séries éliminatoires. Et c’est sans même mentionner ce que Dudley apporte à la table dans les vestiaires.

Enfin, nous avons des gars comme Quinn Cook et DeMarcus Cousins. Cook n’a pas connu une excellente année, mais il a dû intervenir et jouer de grosses minutes en séries éliminatoires lorsque Steph Curry a été blessé pour les Warriors. Non seulement cela, la connexion personnelle de Cook avec les Lakers, en raison de l’amour de son défunt père pour l’équipe, rendrait la renonciation inhabituellement cruelle, surtout lorsqu’il peut fournir de l’expérience et de l’utilité. Pendant ce temps, les Lakers continuent de jouer sur les chances de retour des Cousins ​​à un moment donné des séries éliminatoires malgré la déchirure de son ACL en août. Cousins, aussi, a été noté comme une partie instrumentale de la chimie des Lakers tout au long de la saison et il pourrait être un joker dans les séries éliminatoires.

Donc, avec tout le respect que je dois à J.R.Smith, Dion Waiters ou Moe Harkless, cette saison n’est pas le bon moment pour les faire venir. Les Lakers ont déjà des gars qui ont prouvé qu’ils peuvent être efficaces dans des situations de haute pression tout au long de leur carrière. Bien que les gars au fond du banc aient rarement montré cela, ils méritent la chance de le faire lors des éliminatoires. Parce que, aussi grand que LeBron James, cette équipe des Lakers partage un lien spécial qui ne peut pas être reproduit en y ajoutant quelqu’un de nouveau avec 29 matchs à jouer. Il n’y aura plus de voyages en Chine ou de rétrogradation comme ils l’ont fait lors de la pré-saison. Ce navire a navigué. Il est temps pour les Lakers de rouler avec qui ils ont.

.