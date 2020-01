Les Lakers ne jouent pas leur meilleur jeu, mais ils sont toujours assez bons pour battre Knicks

Après peut-être la pire défaite de la saison NBA 2019-2020, les Los Angeles ont vaincu les New York Knicks lors du premier match consécutif.

Mené par LeBron James et Anthony Davis, le meilleur duo de la ligue a marqué les 12 premiers points de l’équipe, ce qui a commencé un chant «Let’s go Lakers!».

Avec 66 points de James loin de passer Kobe Bryant pour la troisième place sur la liste de tous les temps de la NBA, il était agressif sur la fin offensive avec 10 premiers points sur un tir efficace de 4 sur 5. Lorsque les deux bancs se sont enregistrés, Los Angeles a pu étendre son avance à 28-24 après le premier trimestre.

Bien que les deux équipes aient fait des va-et-vient, les Knicks ont établi une avance de cinq points après trois points consécutifs de Damyean Dotson. Cependant, après un temps mort, les Lakers ont rapidement repris un peu d’élan après que le blocage de Dwight Howard ait conduit au déplacement et au lay-up de LeBron James.

Malgré 30 points combinés de James et Davis, les joueurs de l’équipe ont été calmes en route vers une égalité 48-48 avec les Knicks après le deuxième quart.

Pour commencer la deuxième mi-temps, les deux équipes ont fait des allers-retours, mais Davis a amorcé une séquence de 11-2 avec une belle passe à JaVale McGee et un jeu à trois points. Après un temps mort des Knicks, de nombreux sifflets ont ruiné le déroulement du match.

Alors que les Knicks tentaient de devenir plus physiques, la défense des Lakers a organisé quelques arrêts et leur a donné un peu de répit. Malgré une avance de 10 points, les Lakers n’ont mené que 76-70 après le troisième trimestre.

Avec la possibilité de gagner leur 35e match, James et les Lakers ont effectué une séquence de 7-0 pour entamer le quatrième quart et n’ont jamais regardé en arrière à New York.