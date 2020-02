Les Lakers ne parviennent pas à affronter les petites roquettes à billes après la date limite du commerce NBA 2019-2020

Les Los Angeles Lakers ont été battus par les Houston Rockets, 121-111.

Les Rockets ont pris un départ rapide car leur alignement de petites balles a pu pousser le ballon de basket sur le sol et obtenir des regards ouverts à distance. Malgré cela, Anthony Davis a pu profiter de sa taille et de sa longueur et a obtenu des tirs faciles à l’intérieur de la peinture, donnant à Los Angeles la tête.

N’ayant aucun bloqueur de tirs à craindre, les Lakers n’ont eu aucun problème à entrer dans la voie et à finir près de la jante, mais les Rockets ont pu garder le jeu à proximité grâce à quelques godets faciles dans la zone restreinte. En conséquence, Los Angeles n’est entré dans le deuxième quart que 29-28.

Les Rockets ont pu reprendre la tête alors que Russell Westbrook était agressif au volant de la peinture, tandis que les Lakers semblaient décousus du côté offensif. Alex Caruso a pu donner un coup de pouce à Los Angeles en marquant sept points en quelques minutes, mais Houston a toujours gardé le contrôle du match.

Les Lakers ont pu réduire le déficit en déplaçant mieux le ballon et en se remettant à marquer de près car les Rockets n’avaient pas de réponse pour Davis. Danny Green est finalement parti de l’extérieur en abattant trois triplets consécutifs et Los Angeles et Houston sont entrés dans les vestiaires à égalité 63-63.

Tout comme en première mi-temps, les Lakers ont pu obtenir tout ce qu’ils voulaient sous le panier, mais les Rockets ont continué à tirer bien au-delà de l’arc. Même avec Davis face à aucune résistance sur le côté offensif, Los Angeles a eu du mal à ralentir Houston.

Avery Bradley a fourni une étincelle marquante au milieu du quart alors qu’il a drainé un trois et a donné l’avance aux Lakers après avoir réussi deux lancers francs. Cependant, Westbrook a trouvé son rythme sur le terrain et Los Angeles est entré dans le quatrième en baisse 97-93.

Les Lakers sont sortis pour débuter la dernière période bâclée en commettant des revirements imprudents qui ont permis aux Rockets de sortir en transition. Los Angeles est également devenu froid sur le terrain, mais ils ont finalement pu obtenir quelques arrêts et effectuer une course 11-0 pour reprendre la tête.

Bradley a de nouveau fourni un coup de pouce alors qu’il a frappé un long deux et a tiré une faute offensive sur James Harden, mais un Eric Gordon trois a maintenu l’élan du côté de Houston. Une paire de trois en fin de match des Rockets leur a donné une avance de neuf points et finalement la victoire sur les Lakers.