Les Lakers ne peuvent pas revenir complètement après que Davis 3 soit long contre Nets

Spencer Dinwiddie a frappé un sauteur sur Avery Bradley pour remonter les Nets 104-102 et cela a suffi comme un pointeur de 3 secondes à large ouverture d’Anthony Davis s’est effondré sur la jante arrière pour renverser les Lakers de Los Angeles. LeBron James a terminé avec 29 points, 12 rebonds et neuf passes décisives, tout en préparant le potentiel vainqueur du match pour Davis, mais LeBron lui-même a également raté un tir rapproché, alors que les Lakers ont perdu contre les Brooklyn Nets mardi soir.

Davis a récolté 26 points et huit rebonds pour les Lakers, dont un pointeur de 3 points qui a égalé le match à 102 au 4e quart. LeBron James a également raté un lay-up égalisateur quelques secondes avant le coup final pour Davis.

Les Lakers ont attendu trop longtemps pour se rallier et ont été éliminés par une équipe des Nets. Dinwiddie a mené les Nets avec 23 points et sept mentions d’aide tandis que Caris LeVert avait 22 points. Les Nets ont également obtenu de grosses contributions sur le banc des gardes non annoncés Chris Chiozza et Timothe Luwawu-Cabarrot.

Les Lakers se sont retrouvés dans un match inattendu contre une équipe des Nets en désavantage numérique qui vient de changer d’entraîneur-chef il y a moins de trois jours. Après avoir traîné au premier quart, les Nets ont mis une tonne de pression sur les Lakers en prenant une avance de 87-80 au 4e quart et en forçant les Lakers à jouer par derrière.

Anthony Davis a effectué deux gros jeux, dont un rebond offensif et un retrait pour combler l’écart. LeBron James a eu une tentative de match nul de 3 points à mi-chemin quelques possessions plus tard, mettant en place une finale furieuse deux minutes. Un lay-up de LeBron James a réduit l’avance des Nets à un point et après que les Nets aient remonté de trois points, les Lakers ont reçu deux échecs sur la ligne de faute de DeAndre Jordan. Ensuite, Anthony Davis a frappé un 3 points pour égaliser le match à 102 avec 42,6 secondes à jouer. Mais celui qui a remporté le match était tout simplement trop long pour que les Lakers continuent de courir au rouge.

