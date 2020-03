Les Lakers ont accepté de faire appel à Dion Waiters pour renforcer le banc

Waiters Island arrive à Los Angeles. Trois jours seulement après que Dion Waiters est entré dans le centre d’entraînement des Los Angeles Lakers et a eu un «entraînement impressionnant», le vigoureux gardien de Syracuse a accepté de rejoindre les Lakers, prenant la place créée par la décision de renoncer à Troy Daniels dimanche, selon à Shams Charania de l’Athletic / Stadium.

La saison 2019-2020 des serveurs à Miami a été un désastre abject, car il a été renvoyé du camp d’entraînement pour être hors de forme, a eu un accident dans l’avion de l’équipe avec un gommeux aux herbes et a été suspendu par la chaleur trois fois avant d’être échangé à Memphis, avant d’être immédiatement libéré. Maintenant, Waiters se retrouve dans la meilleure équipe de la Conférence Ouest. Les serveurs, comme Dwight Howard plus tôt dans la saison, seront en laisse courte car les Lakers se réservent le droit de le libérer.

Les serveurs ont des moyennes de carrière de 13,2 points, 2,7 rebonds et 2,8 passes décisives par match tout en tirant 41,2% sur le terrain et 34,8% sur la ligne des 3 points. Les serveurs ont également de nombreux liens avec les Lakers. Il était un ancien client du président des Lakers Rob Pelinka et maintenant il est actuellement représenté par Rich Paul de Klutch Sports.

Les serveurs ont joué avec LeBron en 2014-15 lors de la première saison de LeBron et cela ne s’est pas trop bien passé, car Waiters a finalement été échangé à Oklahoma City. Cependant, Waiters s’est avéré être un acteur de rôle précieux dans l’équipe d’Oklahoma City en 2016, ce qui a poussé les 73-9 Golden State Warriors à sept matchs, en moyenne huit points, 2,3 rebonds. 2,6 rebonds et un tir de 37,5% à partir de la ligne des 3 points sur 56 tentatives en 18 matchs. Il a ensuite eu une année de carrière à Miami en tant que leur principal porteur de ballon la saison suivante avant qu’une blessure à la cheville ne coupe sa saison. Peut-être maintenant qu’il a l’ADN de Miami Heat que LeBron a également, la connexion sera beaucoup plus forte la deuxième fois.

.