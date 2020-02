Les Lakers ont appelé Thunder au sujet de la disponibilité de Dennis Schröder

La tendance des Lakers de Los Angeles à la recherche d’aide pour le meneur de jeu se poursuit, mais avec moins de 24 heures avant la date limite du commerce NBA, ils n’ont toujours pas réussi à décrocher le gardien de ballon supplémentaire qu’ils recherchaient.

En plus de Derrick Rose de Détroit, le dernier nom à ajouter à la liste est Dennis Schröder d’Oklahoma City. Mais il ne semble pas probable que Schröder se retrouve dans un uniforme des Lakers. Dave McMenamin d’ESPN rapporte que les discussions centrées sur la garde de septième année hors d’Allemagne ne sont pas allées très loin.

Les Lakers cherchaient de l’aide pour les gardes, Rose étant le plus grand nom du monde. Il y a également eu d’autres rumeurs commerciales concernant Kyle Kuzma et les Sacramento Kings, ainsi que les New York Knicks. Étant donné que Kuzma est le jeune joueur le plus attrayant de la liste des Lakers et qu’ils n’ont pas beaucoup de choix, tout mouvement pour améliorer l’équipe dépendra probablement du déplacement des Lakers Kuzma et de quelques autres pièces pour égaler le salaire pour apporter un vétéran.

.