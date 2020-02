Les Lakers ont battu les Celtics dans le meilleur match de l’année

Boston Celtics et Los Angeles Lakers ils ont affronté les dimanches NBA de ce jour de la saison régulière. C’est la deuxième fois que les visages sont vus cette saison. Dans le premier, ils ont remporté le battement du Massachusetts. Cette fois, la victoire a été pour ceux en Californie pour un résultat de

Bien que le meilleur joueur du match ait été Jayson Tatum de loin, le MVP l’a donné à Anthony Davis pour la victoire du Laker. Le joueur de franchise Angelina a marqué 31 points, 13 rebonds, 3 passes décisives, 2 blocs, 10-25 en tirs sur le terrain (40% TC) et 3-5 en triplets (60% T3).

En tant que deuxième épée, LeBron James se démarque. ‘The King’ n’est pas resté loin de la performance de son partenaire, et a touché le triple triple avec 29 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. Sur le banc de l’équipe dirigée par Frank Vogel, le plus en vue a été Kyle Kuzma, qui en 27 minutes a ajouté 16 points et 4 rebonds.

LeBron Raymone James avec le poignard dans la plus grande rivalité du basket-ball ——

(-: ABC) pic.twitter.com/vOu1YfHCxf

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 23 février 2020

De la part des Celtics, la performance de Tatum a été d’une consécration absolue. Le jeune de 21 ans continue de montrer qu’il est déjà l’une des plus grandes stars de la ligue. Dans le match contre les Lakers, il a obtenu 41 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 vol, 2 blocs, 12-20 en tirs au champ (60% TC) et 4-7 en triplets (57,1% T3).

Les deux équipes conservent ainsi les records suivants dans leurs conférences respectives: les Lakers, premiers à l’Ouest avec 43 victoires et 12 défaites, et les troisièmes Celtics à l’Est avec 39 victoires et 17 défaites.

.