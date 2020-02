Les Lakers ont étudié le marché commercial de Kyle Kuzma

La date limite de négociation de la NBA est désormais inférieure à 72 heures, les équipes de la ligue explorant différentes façons d’améliorer leur équipe, de réduire leur salaire ou d’atteindre tout objectif de franchise potentiel avant la date limite du 6 février à 15 heures. EST.

Alors que les Lakers de Los Angeles et le reste du monde du basket-ball ont été secoués par la tragédie la semaine dernière, les rapports suggèrent qu’ils cherchent toujours des moyens d’améliorer leur position alors qu’ils tentent de remporter le championnat n ° 17. La situation, si les Lakers font une déplacer, n’a pas beaucoup changé, cependant. Zach Lowe d’ESPN est le dernier à signaler que les Lakers ont exploré le marché de Kyle Kuzma à la recherche d’une amélioration de leur maniabilité.

Les Lakers ont enquêté sur le marché de Kyle Kuzma, par sources et rapports antérieurs. Ils ont fouillé une longue liste de gestionnaires de balles.

Il sera intéressant de voir si les Lakers tentent en quelque sorte d’acquérir un autre salaire de l’ordre de 12 millions de dollars qu’ils utilisent ensuite dans un échange pour un gars plus cher – Iguodala ou quelqu’un d’autre.

On ne sait pas ce que les Lakers peuvent obtenir pour Kuzma et les actifs limités à leur disposition. Ils n’ont pas grand-chose en termes de choix de repêchage après avoir vidé leurs caisses pour Anthony Davis. Kuzma est de loin l’élément commercial le plus attractif, mais il reste à voir si les Lakers peuvent trouver un accord qui leur donne l’aide dont ils ont besoin.

