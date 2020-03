Les Lakers ont offert Alex Caruso aux pistons pour Derrick Rose à la date limite du commerce 2019-2020

Les Lakers de Los Angeles se sont maintenus à l’échéance des échanges de la NBA 2019-2020 malgré l’intérêt de plusieurs joueurs.

Les Lakers étaient liés à des joueurs tels que Marcus Morris, Derrick Rose et Andre Iguodala, mais n’ont finalement rien fait en raison des prix élevés et de la difficulté à égaler les salaires. En outre, il a été signalé qu’un certain nombre d’équipes s’intéressaient à Alex Caruso.

Les Lakers ont depuis bien récupéré, signant Markieff Morris et Dion Waiters tout en renonçant à DeMarcus Cousins ​​et Troy Daniels. Les mouvements de l’équipe après la date limite ont montré qu’ils n’avaient pas besoin de prendre une décision hâtive à la date limite du commerce. Cependant, ils ont certainement fait preuve de diligence raisonnable.

Des rapports récents suggèrent que les Lakers ont proposé un package comprenant Caruso et des choix de repêchage aux Pistons de Detroit en échange de Rose, selon Shams Charania de The Athletic:

Pendant ce temps, des sources affirment que les Lakers ont proposé un forfait impliquant Alex Caruso et un projet de compensation pour Derrick Rose, qui a été rejeté car les Pistons avaient fixé une valeur élevée à l’ancien MVP de la NBA. Les Lakers ont tenu bon à la date limite – et le vice-président des opérations de basket-ball, Rob Pelinka, a plutôt amélioré la liste des joueurs après la date limite. Les Lakers restent la tête de série n ° 1 dans l’Ouest avec 47-13.

Bien que l’échange de Caruso n’ait peut-être pas bien marché avec les fans s’il l’avait traversé, il n’y a aucun doute sur ce que Rose aurait pu apporter à la table. Rose est un ancien joueur le plus utile de la NBA qui joue son meilleur basket depuis des années après avoir finalement retrouvé la santé.

Rose venant du banc pour LeBron James aurait donné à cette équipe la profondeur nécessaire à la position de meneur et aurait veillé à ce qu’un marqueur de manipulation de balle soit toujours sur le terrain.

Cependant, la place de Caruso sur cette liste est indéniable, car lui et James forment l’un des meilleurs duos de la NBA en termes de note nette. Les instincts défensifs de Caruso et sa capacité à faire le bon jeu ont aidé cette équipe à remporter un certain nombre de victoires au cours de la saison 2019-20 NBA.

Obtenir Rose aurait pu être formidable, mais garder Caruso ne fait certainement pas de mal.