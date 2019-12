Les Lakers ont refusé les demandes de l'oncle Dennis, Clippers enquêté par la NBA

La confrontation à Los Angeles le jour de Noël entre les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles est presque là, ramenant à nouveau des souvenirs de la poursuite des Lakers contre l'attaquant Kawhi Leonard.

Les Lakers auraient été contrariés par la façon dont le camp de Leonard a géré les choses, en particulier l'oncle de Leonard Dennis Robertson, plus communément appelé «Oncle Dennis». Mais jusqu'à présent, on ne sait pas quelles étaient les exigences qui ont bouleversé les Lakers, si ce n'est que Leonard décidant simplement qu'il ne le ferait pas pas rejoindre LeBron James.

Le Sam Amick de l'Athletic a largué une bombe lundi, illustrant les demandes que l'oncle Dennis a faites aux Lakers qui ne relèvent certainement pas des limites de la convention collective de la NBA, que les Lakers ont refusé de donner à Robertson.

Les histoires sur la liste de souhaits de Robertson ont fait leur chemin vers le bureau de la ligue peu de temps après que Leonard a pris sa décision, les parties concernées signalant que l'oncle de Leonard avait demandé beaucoup plus qu'un contrat maximum (Kawhi a finalement signé un contrat de trois ans de 103 $). millions avec les Clippers). Des sources affirment que la ligue a été informée que Robertson avait demandé aux responsables de l'équipe de devenir copropriétaires de l'équipe, d'un avion privé qui serait disponible à tout moment, d'une maison et – enfin, mais non des moindres – d'un montant garanti d'approbation hors cour qu'ils pouvait s'attendre à ce que Leonard joue pour son équipe.

C'est incroyable et à première vue, quelque chose que le syndicat des joueurs de la NBA ne veut pas prendre l'habitude. Amick a également signalé que la NBA avait mené une enquête sur les Clippers, qui n’avait rien révélé d’illicite, mais que la ligue et le syndicat ne souhaitaient plus que des parents de joueurs gèrent les négociations, à moins qu’ils ne soient des agents certifiés.

La plupart ont compris les retombées de la décision de Leonard de rejoindre les Clippers du point de vue du basket-ball. Même s'il a de nouveau dû rater plusieurs matchs pour gérer une blessure au genou qui semble être un problème qui le suivra pour le reste de sa carrière, beaucoup considèrent les Clippers comme le plus grand obstacle sur le chemin des Lakers en finale de la NBA. Mais maintenant, nous comprenons également les retombées des négociations de Leonard en tant qu'agent libre en championnat.

Alors que les gens de la NBA et probablement LeBron James lui-même savaient ce qui se passait, tout cela ajoute à la toile de fond pour ces deux équipes de jouer pour la deuxième fois cette saison. Ce sera également la première fois que les Lakers auront un aperçu des Clippers avec Leonard et Paul George.

