Les Lakers ont «tempéré les attentes» pour les cousins ​​DeMarcus

Si vous vous attendiez à ce que les Cousins ​​DeMarcus soient prêts à affronter les Lakers de Los Angeles au moment où les éliminatoires se dérouleront à la mi-avril, il est probablement temps de commencer à ralentir votre roulement. Parce que même si un commentaire sur la bonne santé des Cousins ​​pour la post-saison de Frank Vogel a fait la une des journaux au All-Star Weekend, Vogel a clarifié ce qu’il voulait dire par eux alors que les Lakers retournaient à l’entraînement jeudi.

Vogel a déclaré aux journalistes jeudi que les Lakers ne voulaient rien exclure en ce qui concerne les Cousins, mais que le moment n’était “pas idéal” pour le ramener en séries éliminatoires, selon Kyle Goon du Southern California News Group.

«Ne pas l’exclure» est une énorme différence par rapport à «être sur la bonne voie pour être en bonne santé dans les séries éliminatoires», alors criez à Vogel de s’être placé devant l’histoire et de corriger le dossier.

Cependant, la façon dont les Lakers ont géré la blessure des Cousins ​​tout au long de la saison reste étrange. Ce n’est pas la première fois qu’ils parlent de garder une possibilité de retour pour lui et c’est peut-être ainsi qu’il le souhaite. Cependant, logiquement, il semble très peu probable que quelqu’un puisse déchirer son LCA en août, mais être toujours prêt à jouer au basket au plus haut niveau en avril, mai et juin. Qu’ils gardent la possibilité ouverte semble être une carotte pour la réadaptation des Cousins ​​plutôt qu’une chose réaliste pour que les Lakers puissent compter sur cette saison.

