Les Lakers passent à l’action après le positif de Kevin Durant: Quarantaine et tests pour tous les joueurs

Mercredi dernier, le 11 février, le Filets de Brooklyn Ils ont visité le Staples Center de Los Angeles et battu à domicile le Lakers. Six jours plus tard, nous avons appris que quatre joueurs de l’équipe de New York, dont Kevin Durant, ont été testés positifs pour le coronavirus. Pour cette raison, l’ensemble du personnel technique des Lakers et les joueurs subiront des tests COVID-19 demain et ils resteront 14 jours de quarantaine.

