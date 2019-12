Les Lakers perdent leur troisième match consécutif contre Nuggets sans LeBron James

Les Lakers de Los Angeles ont poursuivi leur dérapage en s'inclinant face aux Denver Nuggets, 128-104.

Avec LeBron James hors de la formation de départ, les Lakers ont d'abord eu du mal à marquer sur le demi-terrain alors que les Nuggets emballaient la peinture avec les défenseurs et les forçaient à faire de longs sauteurs. Rajon Rondo a ensuite déclenché une course de 8-0 au milieu du premier quart et l'a couronné avec un trois pour donner l'avance à Los Angeles.

Kyle Kuzma a fait son retour dans l'alignement et a immédiatement ramassé un bloc sur Michael Porter Jr. tandis qu'Alex Caruso a enregistré deux interceptions rapides pour déclencher la pause. Anthony Davis a éliminé un coup sûr de Kuzma de trois et les Lakers sont entrés dans la deuxième place 28-23.

Los Angeles a ouvert le quart avec une formation de tous les bancs qui a fait du bon travail pour suivre le rythme de Denver offensivement et maintenir son mince avantage. Kuzma a finalement pris un rythme marquant le basket-ball alors qu'il était capable de clouer une paire de flotteurs en cours d'exécution juste à l'intérieur de la peinture sur des possessions consécutives.

Malgré les problèmes de tir de l'équipe, ils ont réussi à fabriquer des points alors que Dwight Howard et Rondo ont obtenu plusieurs opportunités de seconde chance sur lesquelles ils parviennent à capitaliser. Cependant, Paul Millsap a pu démarrer un peu et les Lakers sont entrés dans la mi-temps 55-53.

Los Angeles a connu un début bâclé au troisième trimestre alors qu'ils ont commis trois revirements qui ont permis à Denver de sortir en transition pour quelques scores faciles. Un appel de gardien de but renversé qui est allé en faveur de l'équipe a finalement mené à un corner de Danny Green trois, mais les Nuggets ont répondu avec une course de 12-0 pour prendre le contrôle du match.

Le jeu devenant incontrôlable, Davis et Kuzma sont allés travailler sur la fin offensive, mais Los Angeles a eu du mal à contenir Denver car ils étaient dans un bon rythme offensif. Avec rien ne se passe à chaque extrémité, les Lakers sont entrés dans le quatrième trimestre en baisse de 78-91.

Davis est revenu au jeu après avoir brièvement quitté le quart précédent en raison d'une blessure au genou, mais Denver a continué à bien tirer du terrain et a étendu son avance à deux chiffres. Les Lakers n'ont pas pu sortir de leur propre chemin car ils ont commis plusieurs revirements imprudents alors que les Nuggets les envahissaient le long du périmètre.

Los Angeles a réussi à abattre une paire de triplets pour réduire le déficit, mais l'avance de Denver était trop difficile à surmonter et ils ont finalement abandonné leur troisième match consécutif.