Les Lakers persévèrent dans leur idée d’incorporer Dion Waiters

Los Angeles Lakers ils voient avec certains soupçons l’incorporation d’un joueur aussi talentueux qu’un capricieux, mais ils refusent d’abandonner complètement l’idée de signer Serveurs Dion. Comme on le sait ces dernières heures, Rob Pelinka et son équipe technique ont tenu une réunion avec le joueur ces derniers jours et pourraient être testés lors de certains entraînements. Lebron James ne les a pas tous avec lui lorsqu’il s’agit de mettre dans les vestiaires un homme qui a été sanctionné pour comportement inapproprié et pour avoir consommé de la marijuana lors d’un voyage de son équipe précédente, Miami Heat.

“Ils vont jeter un coup d’œil à Dion. Ils ont eu une réunion avec lui la semaine dernière. Je m’attends à ce qu’ils aient une séance d’entraînement avec lui à court terme et voient dans quel genre de condition il se trouve. Ils réfléchissent c’est fini … Dion ne doit pas seulement convaincre LAL, il doit convaincre LeBron. “

