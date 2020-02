Les Lakers peuvent honorer Kobe en jouant à un niveau «très intellectuel»

LeBron James et les Los Angeles Lakers ne pourront jamais revenir à la normale, mais ils s’habituent à leur nouvelle réalité alors que la franchise continue d’avancer après la mort tragique de Kobe Bryant, sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche dernier. Partout où les Lakers iront désormais pendant le reste de la saison, ils auront probablement une sorte d’hommage à Kobe. Et pour s’adapter à cela, les Lakers cherchent à jouer à un niveau que Kobe apprécierait.

Après la victoire de samedi soir contre les Kings, LeBron James a été demandé si les Lakers savaient ce que Kobe voulait dire de plus. Cependant, il n’avait pas besoin du rappel, mais il a également déclaré que les Lakers devaient jouer à un niveau très intellectuel afin d’honorer l’héritage de Kobe.

«Je le savais avant. Il met simplement tout en persepct. Mais je le savais avant, nous le savions avant ce qu’il signifiait pour l’organisation dans son ensemble. Mais le rappel quotidien est génial, à cause de ce qu’il a signifié pour cette franchise, pendant 20 ans. C’est notre obligation de sortir et de jouer au jeu d’une manière très intellectuelle, de jouer cette mentalité gagnante, c’est ce qu’il voudrait. “

Les Lakers ont lentement repris leur emploi habituel du mieux qu’ils peuvent au cours de la semaine dernière.

