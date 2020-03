Les Lakers peuvent signer Dion Waiters ou J.R.Smith. Qui ça devrait être?

Les Lakers de Los Angeles ont une place à remplir. Après avoir renoncé à Troy Daniels au cours du week-end, l’équipe aura jusqu’au 15 avril, le dernier jour de la saison régulière, pour signer quelqu’un comme la dernière pièce du puzzle avant d’entrer dans les séries éliminatoires de la NBA à la recherche du quatrième championnat de LeBron James.

Les Lakers ont déjà été actifs sur le marché du rachat, renonçant à un cousin blessé DeMarcus pour signer Markieff Morris. Maintenant, ils ont besoin d’un gardien. Allen Crabbe et Tyler Johnson pourraient tous deux faire l’affaire. Anthony Tolliver, un vétéran de l’avant avec une capacité de tir, est une autre option possible. Mais il n’y a que deux noms qui comptent vraiment ici.

C’est Dion Waiters contre J.R.Smith pour la finale des Lakers. Faites rouler les caméras et diffusez cela partout, car rien n’a jamais été aussi parfait.

Les serveurs et Smith reçoivent une séance d’entraînement des Lakers cette semaine. Les deux sont des héros cultes taillés dans un tissu similaire – des artilleurs impénitents avec des hauts et des bas tout aussi spectaculaires au fil des ans.

Leurs carrières se sont entrelacées une fois auparavant, lorsque les Cavaliers ont échangé des serveurs pour acquérir Smith dans le cadre d’un accord de trois équipes au cours de la première année du deuxième passage de James avec l’équipe. Smith allait devenir une pièce clé de la rotation pour une équipe de Cleveland qui a participé à quatre finales consécutives de la NBA et en a remporté une. Il est également devenu célèbre pour l’une des parties les plus distraites de l’histoire de la ligue. Les serveurs, quant à eux, ont lutté contre les problèmes de cheville à Miami avant d’être frappés par plusieurs suspensions d’équipe du Heat cette année, notamment pour avoir pris une gomme à mâcher sur un vol de retour.

C’est vraiment ce qui se passe. Décomposons la queue de la bande pour Smith vs Waiters.

Le cas de J.R.Smith

Plus âgé, plus sage et plus sûr? C’est difficile à croire, mais c’est vraiment là que commence l’affaire pour J.R.Smith contre Dion Waiters.

Smith n’a pas joué dans un match de la NBA depuis le 19 novembre 2018 quand il a été banni des Cavaliers. À 35 ans, il serait le joueur le plus âgé de la liste des Lakers s’ils le signaient. Bien que personne ne puisse être totalement sûr de la condition dans laquelle se trouve Smith, le joueur qu’il était pour Cleveland pourrait aider les Lakers en ce moment.

La meilleure version de Smith peut faire deux choses: atteindre trois points et marquer en transition. Grand athlète durant sa jeunesse, Smith a quand même marqué au 86e centile en transition au cours de sa dernière année en tant que joueur à temps plein de la NBA en 2017-18 avec les Cavs. Il a également fait de gros efforts de tir dans les séries éliminatoires pour les Cavs, réalisant 50% de ses trois matchs en 18 matchs lors des séries éliminatoires de 2017. Il est un tireur à trois points en carrière de 37% en saison régulière et en séries éliminatoires.

Bien sûr, Smith a également eu un pet cérébral inoubliable dans le match 1 de la finale 2018 quand il a choisi de ne pas tirer le ballon dans les dernières secondes d’un match nul:

Ce jeu s’est transformé en un mème instantané qui est toujours utilisé aujourd’hui, mais peut-être qu’il éclipse le fait que Smith était vraiment très utile pour les Cavs lors du deuxième passage de LeBron avec l’équipe.

Peut-être plus important encore, James et Smith ont eu une relation solide dans le passé. Comme le raconte l’histoire, les Cavs se méfiaient d’acquérir Smith dans le commerce qui a envoyé Waiters en 2015. James est intervenu pour approuver la prise de risque. Il serait responsable de Smith et de son comportement. Ses mots étaient: “Amenez-le ici et je m’en occuperai.”

James a également remercié Smith sur son Instagram le mois dernier.

La relation de LeBron avec Smith n’a apparemment pas trop souffert après sa gaffe en finale. Leur amitié pourrait être le plus grand point en faveur de Smith.

Le cas de Dion Waiters

Les serveurs sont plus jeunes que Smith et offrent théoriquement plus d’avantages en tant que marqueur. Mais les Lakers (et James) approuveraient-ils vraiment l’ajout à ce qui a été un mélange réussi si tard dans la saison?

Cela a été une saison éprouvante pour les serveurs, pour le moins. Après une blessure chronique à la cheville qui a saboté la plupart de ses deux dernières saisons, Waiters a essentiellement fait le travail lui-même cette année. Il a été suspendu par le Miami Heat à trois reprises, pour des raisons allant de «violation des règles de l’équipe» à «non-respect des politiques de l’équipe» à «insubordination continue». Le plus gros crime des serveurs était de prendre une gomme à mâcher sur un vol de retour en novembre, ce qui lui a finalement coûté environ 2 millions de dollars. Sheesh.

Les serveurs ont été envoyés aux Grizzlies de Memphis à la date limite du commerce dans le cadre du colis qui a amené Andre Iguodala au Heat. Les Grizzlies l’ont immédiatement racheté. Si Waiters est en bonne position physiquement et mentalement en ce moment, ses compétences pourraient être un bel ajout aux Lakers.

Waiters est un seau-getter, de bout en bout. Maintenant âgé de 28 ans, Waiters est connu depuis longtemps comme un tireur intrépide. Il a été un bon tireur à trois points tout au long de sa carrière (34,8 pour cent de la profondeur) et a la capacité de prendre des photos de la profondeur avec le volume. Il offre également une certaine capacité à créer son attaque quand il met le ballon au sol. Bien qu’il n’ait joué que trois matchs pour le Heat cette année, il a fourni le coup de poing du Heat contre les Clippers et les Celtics.

Les serveurs offrent également plus d’avantages que Smith sur la défensive, car il est plus fort au point d’attaque et sait comment s’intégrer dans un schéma défensif d’équipe. Les serveurs ont également de nombreux liens avec le front-office des Lakers: le GM Rob Pelinka le représentait auparavant comme son agent au début de sa carrière, et maintenant il est remplacé par Rich Paul, l’agent de James et ami proche chez Klutch Sports.

Malgré les liens, il reste à savoir si les Lakers et James prendraient une chance sur Waiters. Il y a eu plusieurs moments viraux où les serveurs ont appelé le ballon et James ne l’a pas donné pendant leur bref séjour à Cleveland en tant que coéquipiers. Les serveurs ne se sont probablement pas fait de faveurs avec la façon dont il s’est mis à l’actualité jusqu’à présent cette saison.

À son meilleur, Waiters est une attaque instantanée sur le banc et un autre tireur capable de jouer à côté de James. Il n’a tout simplement pas été à son meilleur depuis un moment. Les Lakers feront-ils un acte de foi pour qu’il puisse y revenir?

Le verdict des serveurs contre Smith

La réalité est que ni Waiters ni Smith ne conviennent parfaitement au terrain. Les Lakers préféreraient un meneur de jeu à un marqueur pour aider l’offensive à courir lorsque James est sur le banc. Malheureusement pour eux, leur meilleure option est sortie de la table lorsque Darren Collison a décidé de rester à la retraite.

Les serveurs et Smith présentent des risques. Cela fait un moment que l’un ou l’autre était un contributeur fiable de la NBA. La marge d’erreur des Lakers en tentant de remporter un championnat car elle n’est pas assez large pour qu’ils choisissent l’option la plus confortable par rapport à l’option à la hausse la plus élevée. Pour cette raison, Waiters a le plus de sens pour Los Angeles.

Les serveurs sont probablement un meilleur défenseur que Smith à ce stade de leur carrière. Bien que leur infraction soit théoriquement similaire, il est important de se rappeler la différence d’âge. Les meilleures années de Smith sont derrière lui tandis que Waiters devrait être à son apogée. Si les Lakers veulent parier sur la constitution du meilleur alignement possible pour les éliminatoires, les serveurs leur donnent simplement un plafond plus élevé.

Si les Lakers éprouvent des difficultés avec cette décision, pouvons-nous suggérer un match en tête-à-tête jusqu’à 21? Assurez-vous simplement de le mettre sur YouTube pour que tout le monde puisse le diffuser. Nous aimerions le regarder.