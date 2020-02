Les Lakers, plus de leaders en Occident après la piqûre des Nuggets et la victoire contre Memphis

Le nouveau jour de la NBA a laissé encore plus de leader à Los Angeles Lakers à la Conférence occidentale. Après la crevaison des Denver Nuggets contre Oklahoma City Thunder (101-113), la franchise Angelina a battu Grizzlies de Memphis 105-117 et ajoute une différence de cinq matchs par rapport à Nikola Jokic.

Dans le duel contre les Grizzlies, LeBron James devrait à nouveau être mis en évidence en tant que MVP du match. ‘The King’ a ajouté 32 points, 3 rebonds, 7 passes décisives et 2 blocs. Anthony Davis n’est pas resté loin de son partenaire: 28 points, 13 rebonds, 4 passes décisives et 7 blocs. Dans les Grizzlies, la meilleure performance est venue de Brandon Clarke, avec 14 points, 10 rebonds et 4 passes décisives.

King est toujours dans son sac de jeu All-Star –

(-: @SpectrumSN) pic.twitter.com/CRc2xt86hz

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 22 février 2020

