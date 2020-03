Les Lakers pourraient-ils ramener les cousins ​​DeMarcus si la saison 2019-20 NBA reprend?

Les Lakers de Los Angeles étaient en larmes avant la suspension de la saison NBA 2019-2020 pour lutter contre le coronavirus.

Assis à la première place de la Conférence Ouest, LeBron James, Anthony Davis et le reste des pourpres et or se préparaient pour une finale de la NBA 2020.

Maintenant, tout a été mis en attente et personne ne sait vraiment quand les choses redeviendront normales. C’est certainement un coup difficile à absorber, mais nécessaire pour mener une bataille plus vaste. Cela dit, il pourrait y avoir une médaille d’argent: avec la saison suspendue, les joueurs qui sont actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure peuvent se retrouver avec une opportunité de revenir avant que les choses ne se terminent.

Par exemple, DeMarcus Cousins, qui était vraisemblablement perdu pour la saison quand il a déchiré son LCA. Il y avait eu un certain espoir que Cousins ​​était peut-être prêt à rejoindre les Lakers sur le terrain pour la finale de la Conférence de l’Ouest ou peut-être la finale de la NBA, mais ce n’était tout simplement pas assez de temps pour l’intégrer dans l’alignement tout en s’assurant que sa récupération était complète.

Cependant, peut-être que cette dynamique changerait si – au lieu d’un retour vers la fin des éliminatoires de la NBA 2020 – les cousins ​​pouvaient revenir dans le mix avant même de commencer. En tant qu’agent libre, cela pourrait bien lui servir pour obtenir quelques matchs à son actif, surtout s’il a l’impression qu’il peut concourir à un niveau n’importe où près de ses saisons d’étoiles.

Même si Cousins ​​veut tenter le coup, les Lakers auraient une décision difficile à prendre. Avec Dwight Howard et JaVale McGee qui se comportent bien toute la saison en tandem, il n’y a pas de besoin immédiat de Cousins. En outre, ce qui complique les choses, c’est le fait que Cousins ​​est techniquement un agent libre après que les Lakers l’ont renoncé afin de signer Markieff Morris, bien qu’ils aient demandé qu’il soit autorisé à continuer de se réadapter avec eux.

Avec la liste complète, ils devraient renoncer à quelqu’un si Cousins ​​devient une opportunité réaliste. Compte tenu de la solidarité et de la chimie de l’équipe, il est possible qu’ils préfèrent ne pas perturber cette dynamique en coupant un joueur si près de la fin de la saison.

Pourtant, Cousins ​​pourrait fournir une nouvelle arme aux Lakers avec sa capacité à étirer le sol avec son tir à trois points et sa disparition du poste élevé est également intrigante. Il est possible qu’il soit simplement une assurance contre une blessure à McGee ou Howard, et pourrait être superflu avec Davis ramassant également des minutes au centre.

L’immense talent des Cousins ​​exige cependant que les Lakers envisagent au moins la possibilité s’il se considère prêt à jouer à la reprise de la saison.