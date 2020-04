Les Lakers poursuivent leur formation sur Internet

Les joueurs des Lakers restent en communication constante via Internet, après que la pandémie de coronavirus a forcé la suspension de la saison et pratiquer la distance sociale.

04/09/2020

CEST

EFE

Avant la suspension du championnat, les Lakers étaient au sommet de la Conférence Ouest. Leur fiche de 49-13, avec un billet pour assister aux séries éliminatoires, était en partie parce qu’ils s’entraînaient continuellement et passaient du temps ensemble.

Ils ont ensuite été placés dans une période d’auto-isolement de 14 jours après que deux joueurs non identifiés ont été testés positifs pour le coronavirus et l’équipe continue la distanciation sociale, mais ils continuent de se former via les réseaux sociaux.

Rob Pelinka, vice-président des opérations de basket-ball et directeur général de l’équipeIl a dit: “Nous travaillons dur avec notre force et notre personnel de conditionnement pour assurez-vous que les modules d’entraînement physique sont fournis aux joueurs. “

Il a dit que les formations sont effectuées à partir d’une application numérique qui permet d’être en contact en temps réel.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistesPelinka a déclaré que “c’est une équipe qui aimait être ensemble, que ce soit sur le banc, dans le bus, dans les vestiaires“

“Ils ont une grande chimie d’être ensemble. Donc Ils ont essayé de rester aussi connectés que possible de toutes les manières possibles, en travaillant ensemble virtuellement. “

Pelinka, quoi Il a dit que sur son bureau il avait une citation de Nelson Mandela, l’ancien président de l’Afrique du Sud: “Le sport a le pouvoir de changer le monde”Il estime que la reprise de la saison NBA pourrait maintenir tout le monde une fois la crise des coronavirus contenue.

Mais Il reconnaît qu’il est encore prématuré de faire bouger les roues pour revenir au jeu, soit sans fans, soit en réunissant toutes les équipes au même endroit, comme le proposent les ligues majeures.

.