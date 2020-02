Les Lakers poursuivent leur voyage contre les Grizzlies en chute libre à Memphis

Les Lakers de Los Angeles sont de retour samedi soir alors qu’ils poursuivent un road trip de trois matchs à Memphis alors qu’ils affronteront une équipe de Grizzlies en chute libre qui a perdu cinq matchs d’affilée et s’accroche à la tête de série no 8 de la Conférence de l’Ouest par un fil. Les Lakers pourraient également remettre LeBron James sur le terrain, car il est considéré comme douteux pour le match de ce soir contre les Grizzlies après avoir raté la victoire de jeudi à Golden State avec une aine douloureuse.

Les Grizzlies, même s’ils sont en train de perdre, sont également assez malmenés. L’attaquant de départ Jaren Jackson Jr. est absent pendant quelques semaines et peu de temps après que Jackson s’est blessé, l’attaquant de réserve talentueux Brandon Clarke s’est également blessé. Sans ces deux-là, le garde recrue Ja Morant, Dillon Brooks et Jonas Valanciunas ont dû faire beaucoup plus.

Les Grizzlies sont toujours un groupe talentueux, mais en ce moment, les blessures et le programme de pause le plus difficile de la ligue après les étoiles les rattrapent.

