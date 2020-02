Les Lakers présentent des offres pour Kyle Kuzma, mais ne le font pas de manière agressive

Les Lakers de Los Angeles viennent de vivre l’une des semaines les plus difficiles imaginables pour une équipe, mais après quelques matchs pour les amener à une forme de normalité maintenant, ils doivent se concentrer à nouveau sur le basket-ball.

Cela est particulièrement vrai avec la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 le 6 février et les Lakers ont une grande décision à prendre en ce qui concerne leur alignement, à savoir Kyle Kuzma.

Le nom de Kuzma est dans les discussions commerciales depuis un certain temps maintenant et il est facilement la pièce la plus précieuse de l’équipe, mais sa place sur cette liste est encore quelque peu maladroite. Il a été récemment rapporté que Kuzma a été discuté par les rois de Sacramento, qui lui ont proposé Nemanja Bjelica et un choix de projet non divulgué.

En l’état, les Lakers auraient présenté des offres pour Kuzma, mais ont du mal à le retourner pour un vétéran plus talentueux en raison de son petit contrat, selon Ric Bucher de Bleacher Report:

Des rapports les ont amenés à présenter des offres pour l’attaquant de puissance Kyle Kuzma en tant que puce commerciale potentielle, mais son modeste contrat d’échelle salariale recrue, qui lui rapporte moins de 2 millions de dollars cette saison, rend difficile le choix d’un joueur plus talentueux et éprouvé.

Malgré cela, les Lakers ne le magasinent pas agressivement après les commentaires controversés de son entraîneur en référence à LeBron James:

Une source familière avec les disputes de pensée de l’équipe selon lesquelles les Lakers achètent agressivement Kuzma après qu’il a semblé cosigner les remarques désobligeantes de son entraîneur personnel à propos de LeBron James.

Avec tous les rapports entourant les plans d’échéance des échanges de l’équipe, il semble que ce soit le scénario le plus probable qu’ils se maintiennent au 6 février, mais deviennent ensuite des facteurs majeurs sur le marché des rachats. Chaque saison, il y a des joueurs très inattendus et talentueux qui se retrouvent sur le marché du rachat et les Lakers seraient une équipe difficile à refuser dans ce scénario.

Il est difficile d’imaginer que les Lakers entreront dans les séries éliminatoires de la NBA 2020 avec leur alignement exactement comme aujourd’hui car il y a trop de défauts distincts en ce moment. Les Lakers ont besoin d’un garde de pointe fiable et de plus de profondeur sur les ailes, de préférence quelqu’un d’esprit défensif.