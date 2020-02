Les Lakers prévoient rencontrer l’agent libre Dion Waiters le 2 mars

Dans les dernières minutes de la victoire passionnante de la nuit dernière pour les Lakers de Los Angeles contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, la nouvelle a éclaté indiquant que les Lakers n’avaient pas fini de bricoler leur équipe alors qu’ils se préparaient pour la première série éliminatoire des franchises depuis 2013 et leur première tir réel sur un championnat depuis leur dernier titre en 2010.

Chris Haynes, de Yahoo, qui travaille également pour TNT, a rapporté lors du match d’hier soir que les Lakers prévoyaient de rencontrer le gardien des agents libres Dion Waiters le 2 mars. Les serveurs ont été échangés du Miami Heat aux Grizzlies de Memphis puis rachetés par le Grizzlies. Les liens avec les Lakers for Waiters sont solides et profonds. Le président des Lakers, Rob Pelinka, représentait les serveurs et maintenant les serveurs sont représentés par l’agent de LeBron, Rich Paul de Klutch Sports.

Après une saison en carrière en 2016-17 avec le Miami Heat, où il a récolté en moyenne 16 points et quatre passes décisives par match, la carrière des Waiters a été jonchée de blessures. Les serveurs ont également été suspendus trois fois par le Heat cette saison pour plusieurs violations des règles de l’équipe. Cependant, les serveurs donneraient aux Lakers un autre défenseur solide et une création de tirs supplémentaire dont ils manquent actuellement.

Une raison pour laquelle les Lakers attendent jusqu’au 2 mars? Tout d’abord, ils ont un road trip de trois matchs qui commence jeudi. Ils seront ensuite de retour à Los Angeles pour commencer une série de six matchs à Los Angeles, avec un match «sur la route» contre les Clippers, au cours des deux prochaines semaines. Cela donnerait théoriquement aux Lakers beaucoup de temps pour acclimater les serveurs dans leur système avec un certain temps de pratique dans leur établissement.

Une autre raison pour laquelle les Lakers attendraient jusqu’au 2 mars est que les joueurs auxquels ils renoncent, que ce soit Troy Daniels, Quinn Cook ou quelqu’un d’autre, ne seraient pas éligibles pour jouer en séries éliminatoires pour une autre équipe. Cependant, il reste à voir si les Lakers prendront la décision nécessaire de renoncer à quelqu’un pour ajouter des serveurs à l’équipe.

