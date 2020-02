Les Lakers ravagent les Warriors le jour de congé de LeBron

Triomphe confortable de Los Angeles Lakers au Chase Center de San Francisco par 116-86 avant certains Guerriers de l’état d’or il y a quelques mois, ils réfléchissent au prochain projet. LeBron James Il n’a pas joué pour le repos / les inconvénients et son équipe ne l’a logiquement pas remarqué devant un adversaire aussi faible. La première partie a été égalée (les Angels se sont mis deux à se reposer), mais au troisième quart, Frank Vogel a intensifié le rythme et écrasé son adversaire avec un partiel de 40-17.

Le meilleur buteur des Lakers était Anthony Davis avec 23 points (6 sur 13 dans les tirs au champ). De la banque, Kyle Kuzma a contribué 18 unités et Dwight Howard est parti jusqu’à 13. JaVale McGee, Rajon Rondo et Avery Bradley ont contribué 12 points par tête. Markieff Morris, à son deuxième match en tant que violet et or, a marqué 8 points (2 sur 2 en triple) en 19 minutes de jeu.

Rondo trompe deux d’entre eux et JaVale fait le reste – pic.twitter.com/cgLaACuM5m

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 28 février 2020

Chez les Warriors, où Andrew Wiggins n’a pas joué, le meilleur buteur est Eric Paschall avec 23 points. Ils attendent déjà le retour de Stephen Curry dimanche prochain. Il apportera une nouvelle illusion à un Chase Center qui souffre beaucoup cette campagne, sa première en NBA.

Si les Lakers continuent de jouer à ce niveau contre des équipes plus faibles, il leur sera impossible de perdre la première place dans l’Ouest d’ici la fin de la saison. Si les Warriors continuent de jouer à ce niveau, il leur sera difficile de ne pas devenir la pire équipe de la ligue.

.