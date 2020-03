Les Lakers recherchent leur première victoire en trois essais contre Clippers

Après avoir marqué leur victoire la plus impressionnante de la saison vendredi soir contre les Milwaukee Bucks, les leaders de la ligue, les Lakers de Los Angeles auront un tir pour marquer leur première victoire de la saison contre le rival de Los Angeles Clippers, qui les a battus à la fois Jeu de Noël et leur match d’ouverture.

Et dans le cas des deux défaites des Lakers contre les Clippers, les deux stars des Lakers n’ont pas fait assez pour se distinguer comme le meilleur duo entre les deux équipes de L.A. dans l’un des deux premiers affrontements. LeBron James, en particulier, a joué bien en dessous de ses standards d’élite. En deux matchs à ce jour contre les Clippers, James est passé à 16 pour 43 (37,2) du classement général alors que Kawhi Leonard, Patrick Beverley et l’ensemble de la défense des Clippers lui ont rendu les choses difficiles.

La capacité des Clippers à tout changer a perturbé un peu le jeu pick and roll des Lakers et lorsque les Lakers ont post-up, ils n’ont pas été aussi efficaces qu’ils auraient dû l’être. Anthony Davis n’a pas été beaucoup mieux que LeBron offensivement, passant 16 pour 38 (42%) au cours des deux matchs.

Et d’un autre côté, les Lakers peuvent-ils faire quelque chose pour ralentir Kawhi Leonard? Au cours des deux matchs auxquels ils ont joué, Leonard a été contre la personne qui l’a gardé. Leonard a 21 ans pour 38 contre les Lakers jusqu’à présent cette saison et si les Lakers ne peuvent rien faire pour le ralentir, ils pourraient une fois de plus se retrouver du mauvais côté d’un match serré contre leurs voisins du Staples Center.

