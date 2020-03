Les Lakers recherchent toujours un tireur après la signature des serveurs de Dion

Les Lakers de Los Angeles ont franchi leur deuxième échéance post-négociation en signant Dion Waiters pour le reste de la saison NBA 2019-2020.

Los Angeles a renoncé à Troy Daniels le 1er mars pour faire de la place et a signé des serveurs après une séance d’entraînement et une réunion avec le directeur général Rob Pelinka et d’autres.

Les serveurs répondent à un besoin immédiat en tant que joueur qui peut obtenir son propre coup lorsque LeBron James n’est pas dans le match. Et à 6’4 ″ et 215 livres, les serveurs devraient être en mesure de défendre certaines ailes de banc sur d’autres équipes rivales. Avec cette signature et Markieff Morris, les Lakers ont comblé deux de leurs plus grands besoins.

Cependant, Los Angeles n’aurait officiellement pas fini de bouger, car ils pourraient être sur le marché pour un tireur comme J.R.Smith, selon Shams Charania de The Athletic:

Après avoir conclu un accord pour signer Dion Waiters, les Lakers continuent de surveiller le marché d’un tireur, comme J.R.Smith, selon des sources. Smith a travaillé pour les Lakers lundi, selon des sources. L.A.aurait besoin de libérer quelqu’un pour créer un espace pour Smith.

Alors que Smith ferait partie de cette équipe en tant que tireur solide et que quelqu’un a joué beaucoup de temps aux côtés de James, les Lakers devraient renoncer à un autre joueur afin de le signer ou de signer quelqu’un d’autre.

Les deux choix évidents à renoncer sont l’un de Jared Dudley ou Quinn Cook, mais Dudley offre une présence vétéran stable qui a été très appréciée par l’équipe cette saison. Et Cook, bien que n’étant pas un joueur important, fournit sans doute autant que Smith.

Les Lakers ont le temps de prendre cette décision, car Smith est admissible aux séries éliminatoires tant qu’il est signé le dernier jour de la saison régulière (15 avril). Cependant, les Lakers gagneraient à prendre cette décision le plus tôt possible pour éviter tout problème chimique et pour assurer une transition plus transparente.

À ce stade, tous les mouvements des Lakers seront en marge avec un temps de jeu minimal en jeu, mais le plus tôt sera la finalisation de la liste, mieux ce sera.