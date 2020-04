Les Lakers reçoivent et reversent 4,6 millions de dollars du programme de prêts fédéral

Le phénomène américain des sociétés et des entreprises rentables demandant une aide fédérale n’a pas ignoré la National Basketball Association, ni sa franchise la plus emblématique. Dans une nouvelle surprenante qui est arrivée tôt lundi matin, Kevin Arnovitz d’ESPN a rapporté que les Lakers de Los Angeles ont demandé une aide fédérale, ont reçu 4,6 millions de dollars et ont ensuite déclaré l’avoir retournée après avoir entendu que le programme visait à aider les petites entreprises survivre à la pandémie avait été épuisé.

Les Lakers ont fait une déclaration à ESPN expliquant pourquoi ils ont rendu l’argent.

“Les Lakers se sont qualifiés et ont reçu un prêt dans le cadre du programme de protection de la paie”, ont déclaré les Lakers dans un communiqué à ESPN. «Une fois que nous avons découvert que les fonds du programme étaient épuisés, nous avons remboursé le prêt afin que l’aide financière soit dirigée vers les plus nécessiteux. Les Lakers restent totalement déterminés à soutenir à la fois nos employés et notre communauté. »

Les Lakers se sont engagés à continuer de payer leurs employés et un récent rapport des USA TODAY a révélé que les employés du Staples Center sont parmi les rares à recevoir de l’argent, même s’ils ne sont pas des employés directs des équipes qui y jouent. En ce qui concerne les voisins du Lakers Staples Center, fin mars, le propriétaire de Clippers, Steve Ballmer, a acheté le Forum à Inglewood pour 400 millions de dollars.

.