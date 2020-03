Les Lakers remportent une séquence de 18 matchs avec succès sur la route contre la Grippe

Avec le retour de LeBron James et le départ d’Alex Caruso à la place de Danny Green, les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Grizzlies de Memphis, 105-88.

Après avoir raté leurs six premières tentatives de tir à Memphis, Anthony Davis a finalement marqué les premiers points de l’équipe près de cinq minutes après le début du match. Et malgré le démarrage lent, ils ont continué sur une séquence de 6-0, ce qui a forcé un temps d’arrêt précoce des Grizzlies.

Alors que Los Angeles effectuait une séquence de 11-2, les deux équipes allaient et venaient, mais les Grizzlies ont finalement repris la tête à la fin du premier quart, 29-25.

Pour commencer le deuxième quart-temps, les choses sont devenues instables après la lourde faute de Dillon Brooks sur Dwight Howard. Cependant, Markieff Morris est rapidement venu à la défense de Howard.

Après que Morris ait écopé d’une faute technique, l’élan s’est déplacé en faveur des Grizzlies alors que le pointeur de Brooks leur donnait une avance de six points.

Après un temps mort des Lakers, cela n’a pas changé car les Grizzlies ont continué à les dépasser et ont établi leur plus grande avance du match (neuf).

Après avoir joué les neuf premières minutes et ne pas avoir joué les neuf minutes suivantes, Davis est revenu et ils ont effectué une séquence de 5-0 pour réduire le déficit. Malheureusement, les Lakers se sont retrouvés en retrait 58-46 à la mi-temps.

Pour commencer la deuxième mi-temps, James a fait trois points consécutifs pour les Lakers, mais les Grizzlies ont pu étendre leur avance de 12 points à 16.

Avec les Lakers sans faute et ne s’occupant pas du basket-ball, ils ne pouvaient tout simplement pas courir et ont vu le ballon déficitaire à plus de 20 points.

Malgré le déficit, James a commencé le quatrième trimestre et a aidé à réduire le déficit à seulement neuf. Malheureusement, les Grizzlies ont eu leur propre réponse.