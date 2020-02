Les Lakers rendent hommage à Kobe Bryant avec une vidéo et une cérémonie avant de retourner en cour contre les Trail Blazers

Le monde entier de la NBA continue de pleurer la mort de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant après que lui, sa fille Gianna et sept autres personnes ont été tragiquement tués dans un accident d’hélicoptère le week-end dernier.

Avec une tragédie aussi dévastatrice, il a été difficile pour toute la ligue de se concentrer sur le basket-ball. La NBA a reporté le premier match des Lakers cette semaine, avec lequel les Clippers n’avaient aucun problème.

Cela a pris du temps, mais l’épouse de Kobe, Vanessa, ainsi que la propriétaire des Lakers Jeanie Buss et la vice-présidente des opérations de basket-ball et le directeur général Rob Pelinka ont récemment publié des déclarations sur l’accident.

Pelinka était particulièrement proche de Kobe en tant qu’agent et meilleur ami. Il était également le parrain de Gianna, donc cette perte était évidemment très difficile pour le chef du front-office des Lakers.

«Dimanche dernier n’est pas la fin de l’histoire. C’est juste un nouveau départ », a déclaré Pelinka dans le communiqué. «Les héritages de Kobe et Gigi perdureront – et gagneront encore plus de puissance et d’influence. Nous tous, touchés par eux, allons maintenant essayer de devenir les porteurs de flambeau de leur héritage.

“Et, pendant que nous faisons cela, nous pouvons être certains de cela: Kobe et Gigi continueront, pour toujours, à jouer un match de basket rempli de joie au paradis.”

Avant que les Lakers ne retournent au tribunal pour accueillir les Portland Trail Blazers vendredi soir au Staples Center, l’organisation a rendu hommage à Kobe avec une vidéo et une cérémonie d’avant-match.

L’hommage des Lakers à Kobe Bryant 💜💛 pic.twitter.com/jI0wwlSqhk

– ESPN (@espn) 1 février 2020

L’hommage des Lakers était magnifique et émouvant, comme on pouvait s’y attendre de la part de l’organisation chic qui déplore la perte d’une de ses légendes autant que ses nombreux fans. Les hommages à travers la ligue ont tous été formidables, des rivaux comme les Boston Celtics et les Sacramento Kings, à l’équipe qui partage le Staples Center, les Clippers.

Alors que les Clippers ont couvert toutes les bannières des Lakers et les maillots retirés, ils ont laissé les numéros 8 et 24 de Bryant exposés jeudi soir.

Les joueurs de toute la ligue ont également rendu hommage à Kobe, Gianna et aux autres victimes de plusieurs manières, notamment en écrivant leur nom sur des chaussures et en changeant de numéro. Le gardien des Lakers Quinn Cook est passé du n ° 2 (numéros de Gianna) au n ° 28 pour combiner les numéros de Gianna et de Kobe.

L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel et son équipe portent différentes paires de la ligne de chaussures emblématique de Kobe.

Bien que jouer ne soit pas facile pour quiconque dans l’organisation, ils peuvent se consoler du fait que c’est à 100% ce que Bryant aurait voulu. Espérons que LeBron James, Anthony Davis et le reste de l’équipe puissent embrasser la «mentalité Mamba» et tout ce que Kobe représentait lorsqu’ils sont sur le terrain en jouant en sa mémoire.