Les Lakers renoncent à Troy Daniels, ouvrant une place supplémentaire sur la liste

Les Lakers de Los Angeles ont incliné la main, même si légèrement, qu’ils chercheront un autre joueur à signer avec leur équipe avant les éliminatoires plus tard ce printemps. Après de nombreuses spéculations sur qui allait se faire couper, la hache est tombée sur le court mandat des Lakers de Troy Daniels.

Vogel a confirmé le déplacement de l’alignement auprès des journalistes lors de sa disponibilité dans les médias d’avant-match à la Nouvelle-Orléans, après avoir été rapporté par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le déménagement a été fait dimanche avant tout pour créer de la flexibilité, mais ils ont également fait droit à Daniels dans les circonstances. En le libérant dimanche au lieu de lundi, Daniels a encore une chance de signer avec une équipe des séries éliminatoires.

Tireur à 3 points en carrière à 39,7%, Daniels n’a tiré que 35,7% de la ligne des 3 points en quelques minutes avec les Lakers. Il a inscrit un sommet de 17 points dans la défaite à domicile des Lakers le 15 janvier face au Orlando Magic.

Il est de notoriété publique que les Lakers devraient rencontrer le gardien libre Dion Waiters demain à Los Angeles. Il existe d’autres gardes tels que Tyler Johnson, J.R.Smith et Allen Crabbe, disponibles sur le marché. Crabbe, originaire de Los Angeles, a été racheté par les Minnesota Timberwolves plus tôt ce week-end. Il convient également de noter que Waiters était un ancien client du président des Lakers Rob Pelinka et est également actuellement représenté par Rich Paul et Klutch Sports.

.