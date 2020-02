Les Lakers renonceront à DeMarcus Cousins ​​pour faire de la place à Morris

Les Lakers de Los Angeles ont pris une décision que peu attendaient, bien que cela soit parfaitement logique compte tenu de l’état de leur équipe. Les Lakers, qui auraient déjà conclu un accord avec Markieff Morris pour rejoindre l’équipe, renonceront au centre blessé DeMarcus Cousins ​​pour lui faire de la place, selon Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne d’ESPN.

Cousins ​​était une figure populaire dans les vestiaires des Lakers, en particulier avec les vétérans tels que LeBron James, Anthony Davis et Rajon Rondo. Cependant, Cousins ​​a déchiré son LCA en août. Alors que lui et les Lakers gardaient les apparences comme si un retour en séries éliminatoires était possible, l’histoire des joueurs revenant des blessures du LCA n’était pas du côté de Boogie pour être prêt pour le basket-ball des séries éliminatoires. Cela coûtera aux Lakers en ce qu’il était un joueur bien-aimé de leur groupe et ils n’auront plus de droits d’oiseau sur Cousins ​​s’il y avait de la compétition pour le signer plus tard cet été.

Étant donné que Cousins ​​était populaire auprès de leurs stars et qu’il pouvait les aider en 2021, peu s’attendaient à ce qu’il soit le joueur éliminé par les Lakers. Cependant, les Lakers ont fait le choix logique de remplacer un joueur qui ne joue pas avec celui qui l’est. Au lieu de se débarrasser de contributeurs potentiels comme Troy Daniels, Quinn Cook ou Jared Dudley, ils ont renoncé à quelqu’un qui était peu susceptible de les aider sur le terrain cette saison.

Bien que Cousins ​​ait été crédité plusieurs fois cette saison pour avoir aidé les Lakers à établir leur identité dans les vestiaires, sa place sur la liste était toujours la plus précaire étant donné qu’il ne serait pas disponible pour eux cette saison et était déjà sur une contrat de deux ans. Cependant, les Lakers pourraient signer des cousins ​​en été s’il y a un intérêt des deux côtés.

