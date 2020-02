Les Lakers résistent au rallye du deuxième semestre de Grizzlies pour une victoire à domicile

Les Lakers de Los Angeles ont mené de bout en bout en battant les Grizzlies de Memphis dans ce qui pourrait être un aperçu de leur éventuelle série de premier tour, battant les Grizzlies courageux vendredi soir, 117-105.

Les Lakers ont mené dès le début de la nuit, se jetant sur une course de 9-2 et ils n’ont pratiquement jamais regardé en arrière. LeBron James a ouvert la voie avec 32 points et six passes décisives tandis qu’Anthony Davis a récolté 27 points, 13 rebonds et sept blocs, mais les Lakers ont tiré en dessous de 30% à partir de la ligne des 3 points dans la soirée. Les Lakers passent maintenant à 42-12 alors qu’ils continuent d’étendre leur avance pour le tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest.

Quant aux Grizzlies, ils ont joué sans l’attaquant Jaren Jackson Jr. en seconde période et le projet de récupération Josh Jackson a mené l’équipe en marquant la deuxième nuit d’un match consécutif avec 20 points.

La prochaine étape pour le Laker est une matinée au Staples Center contre les Celtics de Boston, qui ont beaucoup d’expérience pour affronter LeBron James sous les lumières.

