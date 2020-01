Les Lakers restent déterminés à «représenter» et à rendre Kobe Bryant «fier»

Le 29 janvier, les Lakers de Los Angeles ont tenu leur première séance d’entraînement et rencontre avec les médias depuis que Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont tragiquement péri dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

“Je veux commencer personnellement et au nom de la famille Lakers, en présentant mes condoléances à Vanessa Bryant et à toute la famille Bryant pour la perte de Kobe et Gianna”, a commencé l’entraîneur-chef Frank Vogel.

«Nous sommes tous profondément, profondément attristés par cette tragédie impensable. Nos pensées et prières sont avec vous. Je tiens également à présenter mes condoléances aux familles des autres victimes qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Nos pensées et nos prières vous accompagnent également. »

À l’extérieur, il y a eu des appels pour que les Lakers consacrent le reste de la saison NBA 2019-2020 et la poursuite d’un championnat à la mémoire de Bryant. Vogel n’en a pas explicitement énoncé autant, mais a précisé que la présence du quintuple champion se faisait depuis longtemps sentir et servait d’inspiration.

«Nous voulons représenter ce qu’était Kobe, plus que tout. Nous avons toujours voulu le rendre fier », a expliqué Vogel. “Ce ne sera pas différent ici.”

Le match contre les L.A. Clippers a été reporté et les Lakers ont ensuite publié une déclaration qui remerciait les fans pour «l’énorme vague de soutien et de condoléances». Elle a poursuivi: «C’est une période très difficile pour nous tous. Nous continuons à soutenir la famille Bryant et partagerons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles. »

Les Lakers ont partagé plus de réflexions sur les médias sociaux, exprimant leur tristesse et leur soutien à Vanessa Bryant tout au long du processus de deuil. L’organisation a organisé un déjeuner après une séance d’entraînement légère le 28 janvier, ce que Vogel a jugé du point de vue thérapeutique.

C’est pendant cette période que LeBron James aurait avancé et accepté le fardeau et le défi de guider les Lakers vers leur 17e championnat de l’histoire de la franchise. James et Bryant ont parlé avant la tragédie alors qu’ils échangeaient des places sur la liste de pointage de la NBA.