Les Lakers reversent 4,6 millions de dollars au programme de protection des chèques de paie de la Small Business Administration

La pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours continue d’affecter les personnes et les entreprises à travers le pays et le monde.

De nombreuses équipes dans tous les sports ont pris des mesures pour les aider à traverser ces moments difficiles et les Lakers de Los Angeles ne font pas exception, car l’équipe aurait demandé aux cadres supérieurs de prendre des réductions de salaire, bien que l’équipe se soit également associée aux Los Angeles Clippers et à Los Angeles. Kings pour aider à payer les salaires du personnel du Staples Center.

C’est une position difficile à occuper car les équipes de la NBA sont évidemment extrêmement rentables normalement et ont beaucoup d’employés à payer et peu d’équipes dans tous les sports sont plus rentables que les Lakers. Mais sans profits grâce à l’arrêt, les équipes doivent trouver des moyens de traverser le temps.

Certaines entreprises peuvent recevoir des prêts pour les aider et les Lakers en ont fait la demande et en ont reçu un du programme de protection des chèques de paie de la Small Business Administration. Cependant, après l’avoir reçu, les Lakers ont choisi de rendre l’argent, selon Kevin Arnovitz d’ESPN:

Les Lakers de Los Angeles ont retourné environ 4,6 millions de dollars qu’ils ont reçus d’un programme du gouvernement fédéral destiné à aider les petites entreprises à faire face au fardeau économique causé par la pandémie de coronavirus, a déclaré l’équipe dans un communiqué à ESPN lundi.

Dans la déclaration, les Lakers ont indiqué qu’ils voulaient restituer l’argent après avoir découvert que les fonds du programme étaient épuisés:

“Les Lakers se sont qualifiés et ont reçu un prêt dans le cadre du programme de protection de la paie”, ont déclaré les Lakers dans un communiqué à ESPN. «Une fois que nous avons découvert que les fonds du programme étaient épuisés, nous avons remboursé le prêt afin que l’aide financière soit dirigée vers les plus nécessiteux. Les Lakers restent totalement déterminés à soutenir à la fois nos employés et notre communauté. »

C’est une très belle décision de leur part et montre à quel point ils sont vraiment une entreprise familiale dans l’âme. Personne ne gagne l’argent qu’il était et n’importe quelle entreprise – quelle que soit sa taille – voudrait s’assurer de pouvoir maintenir ses bénéfices.

Cependant, les Lakers comprennent et se soucient des petites entreprises qui sont encore plus touchées par cette pandémie. Même si c’est une lutte pour les Lakers, c’est une lutte beaucoup plus grande pour des entreprises beaucoup plus petites à travers le pays.

Les Lakers seront toujours là à la fin de cela, mais certaines de ces autres entreprises pourraient ne pas l’être et dans ce mouvement, ils les recherchent.