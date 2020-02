Les Lakers reviennent au basketball mardi lors du premier match contre Zion contre LeBron

LeBron James et les Lakers de Los Angeles reprendront les affaires mardi soir alors qu’ils reviennent au basket-ball un jour après le mémorial émotionnel d’hier pour Kobe et Gianna Bryant au Staples Center. Et le match de mardi soir n’est pas n’importe quel match au Staples Center alors que le choix numéro un mondial Zion Williamson fait ses débuts contre les Lakers, LeBron et Anthony Davis.

Y compris Dwight Howard, il y aura un total de quatre choix n ° 1 sur le terrain dans le match de ce soir qui pourrait également être un aperçu des choses à venir au premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Les Pélicans s’amélioraient régulièrement après un mauvais début de saison et l’arrivée de Williamson a accéléré leur passage en séries éliminatoires. Les Pélicans ne sont que trois de retour dans la colonne des défaites du n ° 8 de Memphis pour la dernière place des séries éliminatoires dans l’Ouest. Les Pélicans ont également au moins une égalité de la série de la saison avec les Grizzlies, ainsi qu’une victoire de la série de la saison contre l’actuel numéro 9 de Portland Trail Blazers.

Au cours de ses 12 premiers matchs, Williamson est en moyenne de près de 22,8 points, sept rebonds et deux passes décisives par match tout en tirant 58,6% sur le terrain et 41,7% sur la ligne des 3 points. La Nouvelle-Orléans a une fiche de 7-5 dans les matchs auxquels Williamson a participé. Cependant, la force déjà élite de Williamson sera mise à l’épreuve contre la ligne de front massive des Lakers. La zone avant des Lakers est l’une des unités les plus physiques du jeu et étant donné la rapidité de Williamson contre les centres, les Lakers commenceront probablement le match avec Anthony Davis gardant le nouvel espoir de la Nouvelle-Orléans pour la grandeur du basket-ball.

