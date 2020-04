Les Lakers savaient qu’ils avaient “ quelque chose de spécial ” dans les 6-7 matchs de la saison NBA 2019-2020

Les Lakers de Los Angeles ont une formation extrêmement profonde, ce qui rend extrêmement difficile pour de nombreux joueurs d’obtenir des minutes cohérentes.

Troy Daniels a été l’une des victimes de cela, qui a passé de bons moments pendant son temps avec l’équipe, mais a finalement choisi d’être libéré pour pouvoir rejoindre une équipe avec une place de rotation pour lui.

Daniels rejoindra finalement les Denver Nuggets dans l’espoir de pouvoir montrer ses compétences lors des éliminatoires de la NBA 2020 et si la saison 2019-20 NBA reprend, il aura cette opportunité. Mais Daniels sait également qu’il faisait partie d’une liste très spéciale des Lakers et c’était quelque chose qui était évident pour tout le monde très tôt.

Dans une interview avec Mark Berman du Roanoke Times, Daniels a parlé de son temps avec les Lakers, disant que l’équipe savait en quelques matchs qu’il se passait quelque chose de spécial:

“Le sixième ou le septième match, nous le savions, …” Nous avons quelque chose de spécial “”, a déclaré Daniels. «Tout le monde à ce moment-là jouait très bien et nous nous entendions très bien, mais nous avions également deux des meilleurs joueurs de la ligue. … C’est une recette pour un autre championnat.

Après leur défaite lors de la soirée d’ouverture, les Lakers gagneraient 17 de leurs 18 prochains matchs en mettant la ligue en garde et en se disant clairement qu’un championnat était possible. Cela a également servi à pousser les Lakers tous les jours:

“Savoir que vous faites partie de quelque chose comme ça est quelque chose que vous ne vouliez pas tenir pour acquis, donc tout le monde viendrait chaque jour en travaillant la queue.”

On ne peut pas surestimer la qualité de la composition des Lakers depuis le début. LeBron James et Anthony Davis ont donné le ton et cela oblige tout le monde à faire la queue. Il y avait un objectif de ce groupe depuis le début et c’était de gagner un championnat et qui n’a jamais faibli tout au long de cette saison, peu importe qui était sur la liste.

Daniels était un membre bien-aimé de l’équipe et ce fut sans aucun doute une décision difficile pour lui de décider de quitter les Lakers pour une autre équipe.

Comme il l’a dit, l’équipe savait qu’elle serait spéciale dès le début et cela s’est montré tout au long de la saison. J’espère qu’ils pourront essayer de terminer la saison avec le championnat qu’ils visaient et Daniels peut montrer ses compétences sur la grande scène comme il le souhaite.